تصنيف فيفا للسيدات - منتخب مصر يرتقي مركزا
السبت، 10 يونيو 2023 - 23:23
كتب : بسام أبو بكر
وصل منتخب مصر للسيدات للمركز الـ 88 في تصنيف فيفا برصيد 1229.98 نقطة.
وخاض منتخب مصر وديتين أمام لبنان في شهر فبراير الماضي وحقق خلالهما الفوز.
وارتقى منتخب مصر مركزا واحدا في التصنيف العالمي لشهر يونيو الجاري.
وكان أفضل مركز لمنتخب مصر للسيدات هو الـ 58 فيما يعد الـ 96 هو الأسوأ.
وتحتل سيدات مصر المركز الثالث عشر بين منتخبات إفريقيا.
ويحتلن أيضا المركز السادس عربيا بعد المغرب وتونس والجزائر والأردن والبحرين.
أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر لسيدات كرة القدم بقيادة محمد كمال عن قائمة معسكر المنتخب استعدادا لتصفيات أمم إفريقيا.
واختار الجهاز الفني لمنتخب السيدات 23 لاعبة من أجل ضمهن إلى المعسكر.
وجاءت قائمة منتخب السيدات كالآتي:
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