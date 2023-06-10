تصنيف فيفا للسيدات - منتخب مصر يرتقي مركزا

السبت، 10 يونيو 2023 - 23:23

كتب : بسام أبو بكر

منتخب مصر سيدات

وصل منتخب مصر للسيدات للمركز الـ 88 في تصنيف فيفا برصيد 1229.98 نقطة.

وخاض منتخب مصر وديتين أمام لبنان في شهر فبراير الماضي وحقق خلالهما الفوز.

وارتقى منتخب مصر مركزا واحدا في التصنيف العالمي لشهر يونيو الجاري.

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وكان أفضل مركز لمنتخب مصر للسيدات هو الـ 58 فيما يعد الـ 96 هو الأسوأ.

وتحتل سيدات مصر المركز الثالث عشر بين منتخبات إفريقيا.

ويحتلن أيضا المركز السادس عربيا بعد المغرب وتونس والجزائر والأردن والبحرين.

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر لسيدات كرة القدم بقيادة محمد كمال عن قائمة معسكر المنتخب استعدادا لتصفيات أمم إفريقيا.

واختار الجهاز الفني لمنتخب السيدات 23 لاعبة من أجل ضمهن إلى المعسكر.

وجاءت قائمة منتخب السيدات كالآتي:

حراسة المرمى: إلهام عيد عبد الملك - مها الدمرداش - أمينة أحمد إسماعيل

اللاعبات: إنجي عطية - نهى صابر - ندى عماد - ميرنا محسن - ميرفت رشوان - ندى إبراهيم - إيمان عبد الرحيم - عهد طارق - نور جوهر - نور محمد - شهد مكرم - ياسمين عبد العزيز - منار السيد - سارة عصام - أميرة محمد - سارة خالد - أمنية محمد سمير - مايا إيهاب - حلا مصطفى - مارفين مازن.

وتستضيف المغرب النسخة المقبلة من بطولة أمم إفريقيا للسيدات في 2024.

ويتواجد منتخب مصر للسيدات في المركز 89 بالتصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وبذلك يكون منتخب السيدات الثالث عشر في التصنيف على المستوى الإفريقي.

ويسعى منتخب مصر للسيدات لخوض منافسات ودية خلال فترات التوقف الدولي من أجل المساهمة في رفع التصنيف.

منتخب مصر للسيدات تصنيف فيفا للسيدات
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