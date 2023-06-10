الأهلي يرتدي الأحمر بالكامل أمام الوداد في نهائي إفريقيا

السبت، 10 يونيو 2023 - 20:19

كتب : حسام نور الدين

الأهلي قبل بداية النهائي

أسفر الاجتماع الفني لمباراة الوداد المغربي والأهلي على أن يرتدي الفريق المصري اللون الأحمر المعتاد.

ويلعب الأهلي ضد الوداد في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا غدا الأحد، في المباراة التي تقام بمركب محمد الخامس في الدار البيضاء.

وحضر الاجتماع الفني من جانب الأهلي سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري.

أخبار متعلقة:
مؤتمر جبران: زيارة لقجع والركراكي أعطتنا الدافع.. وسنحاول دخول التاريخ ضد الأهلي بونو: أتمنى فوز الوداد على الأهلي وجلب اللقب مؤتمر مدرب الوداد: استحققنا ركلة جزاء أمام الأهلي الذي سيضغط على حكم الإياب

ويرتدي الأهلي القميص الأحمر والشورت الأحمر والجوارب الحمراء أيضا.

أما حارس مرمى الأهلي يلعب باللون الأخضر الكامل.

فيما يرتدي الوداد صاحب الأرض والجمهور اللون الأبيض بالكامل.

ويظهر حارس مرمى الوداد باللون البنفسجي بالكامل.

وفاز الأهلي على الوداد في مباراة الذهاب الأحد الماضي في استاد القاهرة بهدفين لهدف.

الأهلي الوداد دوري أبطال إفريقيا نهائي إفريقيا
نرشح لكم
مؤتمر جبران: زيارة لقجع والركراكي أعطتنا الدافع.. وسنحاول دخول التاريخ ضد الأهلي بونو: أتمنى فوز الوداد على الأهلي وجلب اللقب مؤتمر مدرب الوداد: استحققنا ركلة جزاء أمام الأهلي الذي سيضغط على حكم الإياب مؤتمر ناري من كولر ردا على خطأ معلول وعدم طرد لاعب الوداد والتأثير على حكم إياب نهائي إفريقيا مؤتمر الشناوي: لا نعاني من عقدة ضد أي فريق.. ونسينا مواجهة الذهاب جاريدو: الأهلي مطالب بهذا الأمر إذا أراد التتويج بدوري الأبطال مستوحى من أنياب الفيل ويرمز للمجموعات.. كاف يعلن شعار كأس أمم إفريقيا 2023 بانون: الأهلي لا يقبل الخسارة الثانية على التوالي.. وأفتخر بلقب السلطان
أخر الأخبار
نهائي أبطال أوروبا - فأل سيئ؟ دي بروين يضع جوارديولا في وضع حرج للمرة الثانية 10 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
ثالث أغلى لاعب في الدوري البرتغالي.. كوكتشو ينضم إلى بنفيكا ساعة | الكرة الأوروبية
كرة يد - رابع المتأهلين لـ سوبر جلوب.. النجمة البحريني يتوج بلقب آسيا أمام الدحيل ساعة | كرة يد
استراحة نهائي أبطال أوروبا - مانشستر سيتي (0)-(0) إنتر.. نهاية الشوط الأول ساعة | دوري أبطال أوروبا
بي إن: الهلال يتفاوض مع أليجري ساعة | السعودية
دون الكشف عن مدة العقد.. أستون فيلا يضم تيليمانس في صفقة انتقال حر 2 ساعة | ميركاتو
تشكيل نهائي أبطال أوروبا - إنزاجي دون مفاجآت في اختيارات إنتر ضد مانشستر سيتي 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
تشكيل نهائي أبطال أوروبا - لا اختراعات من بيب.. مانشستر سيتي بكامل نجومه ضد إنتر 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى صراع الصعود – نهاية مباريات الجولة 2 مؤتمر ناري من كولر ردا على خطأ معلول وعدم طرد لاعب الوداد والتأثير على حكم إياب نهائي إفريقيا 3 مؤتمر غاضب لـ كولر: ما حدث من التحكيم لا يتكرر في أي بلد أو كوكب آخر 4 خبر في الجول - الأهلي ينهي أزمته مع هدرسفيلد بشأن رمضان صبحي