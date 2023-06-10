الأهلي يرتدي الأحمر بالكامل أمام الوداد في نهائي إفريقيا

أسفر الاجتماع الفني لمباراة الوداد المغربي والأهلي على أن يرتدي الفريق المصري اللون الأحمر المعتاد.

ويلعب الأهلي ضد الوداد في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا غدا الأحد، في المباراة التي تقام بمركب محمد الخامس في الدار البيضاء.

وحضر الاجتماع الفني من جانب الأهلي سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري.

ويرتدي الأهلي القميص الأحمر والشورت الأحمر والجوارب الحمراء أيضا.

أما حارس مرمى الأهلي يلعب باللون الأخضر الكامل.

فيما يرتدي الوداد صاحب الأرض والجمهور اللون الأبيض بالكامل.

ويظهر حارس مرمى الوداد باللون البنفسجي بالكامل.

وفاز الأهلي على الوداد في مباراة الذهاب الأحد الماضي في استاد القاهرة بهدفين لهدف.