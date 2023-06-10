مصدر من الزمالك لـ في الجول: ندرس خيارين للشكوى ضد كهربا

السبت، 10 يونيو 2023 - 18:43

كتب : أحمد شوقي صلاح

كهربا

كشف مصدر من نادي الزمالك عن انعقاد جلسة بين إدارة النادي وبين المحامي الإيطالي سالفاتوري كافالي، وذلك للاتفاق على الخطوة المقبلة التي سيتم اتخاذها في ملف الشكوى ضد محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "المسؤولون سيجتمعون مع المحامي لمناقشة موعد التصعيد القادم من النادي، وذلك بعد عدم سداد الغرامة المستحقة للزمالك حتى الآن".

وأضاف "سيتم مناقشة كافة الاقتراحات، ومنها تقديم الشكوى في الفترة الحالية لإخطار لجنة الانضباط بعدم سداد اللاعب للغرامة".

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وأوضح "ومنها تأجيل تقديم الشكوى الجديدة ضد كهربا حتى مطلع سبتمبر المقبل، حتى يصدر قرار بإيقافه مع بداية الموسم الجديد، لتكون فترة إيقافه الفعلية أطول".

وتنتهي غدا الأحد 11 يونيو المهلة التي حصل عليها كهربا من المحكمة الرياضية لسداد الغرامة.

ماذا حدث؟

كهربا (29 عامًا) رحل عن الزمالك رغم ارتباطه بعقدٍ معه في صيف 2019، وانتقل إلى ديسبورتيفو أفيش البرتغالي.

لاحقًا انضم كهربا إلى الأهلي بعد فسخ عقده مع النادي البرتغالي في يناير 2020.

وكانت غرفة تسوية المنازعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم قد غرّمت كهربا مليوني دولار، بالإضافة إلى 5% فؤاد سارية بدايةً من 20 يونيو 2019 حتى يوم السداد الفعلي.

وصدّقت محكمة التحكيم الرياضية "CAS" على القرار، قبل أن يصدر فيفا قرارًا بإيقاف اللاعب يوم 11 يونيو الماضي لعدم سداد الغرامة لصالح الزمالك.

وتعرض كهربا للإيقاف لمدة 6 أشهر، انتهت في 11 يناير الماضي ليعود للعب بشكل مؤقت، ولكنه لا يزال ملزما بسداد الغرامة حتى لا يتعرض للإيقاف مجددا.

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