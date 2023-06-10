مؤتمر جبران: زيارة لقجع والركراكي أعطتنا الدافع.. وسنحاول دخول التاريخ ضد الأهلي

السبت، 10 يونيو 2023 - 16:57

كتب : FilGoal

يحيى جبران قائد الوداد

شدد يحيى جبران قائد نادي الوداد على أن مقابلة فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم ووليد الركراكي مدرب المنتحب قد أعطتهم دافعا كبيرا قبل مواجهة الأهلي.

ويستعد الأهلي لمواجهة الوداد غدا الأحد في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب محمد الخامس.

نشكر الجماهير على مساندتهم لنا، نسينا مباراة الذهاب بشكل قاطع ولدينا الشوط ثاني هنا في المغرب ونتمنى أن نكون قد اسفتدنا من الشوط الأول بالقاهرة، عملنا بشكل جيد خلال الأسبوع لحسم المباراة لصالحنا".

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وتابع "المباراة تبنى على عدة عوامل أولها تعليمات المدرب ونحاول ترجمتها في المعلب لكن أيضا يتبقى عدة عوامل بالنسبة لنا كلاعبين لا يمكن للمدرب أن يتحكم فيها مثل الروح".

وواصل "تحضيراتنا للمباراة كانت على أحسن حال وجميع المعدات كانت متاحة في الملعب ونشكر فوزي لقجع ووليد الركراكي على مقابلتهم لنا لأن ذلك أعطانا دافعا قويا".

وأضاف "سنحاول تحقيق الفوز من أجل دخول التاريخ كأول فريق مغربي يحصد اللقب مرتين متتاليتين".

وأتم "لم نحتفل في المباراة السابقة ولكن هدفنا الأسمى كان عدم تلقي خسارة كبيرة والهدف الذي سجلناه جاء في الوقت المناسب ونتمنى أن نكون جاهزين في مباراة الغد".

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدفا واحد على استاد القاهرة.

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