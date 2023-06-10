مؤتمر مدرب الوداد: استحققنا ركلة جزاء أمام الأهلي الذي سيضغط على حكم الإياب

يؤمن سفين فاندنبروك المدير الفني للوداد أن فريقه استحق ركلة جزاء في لقاء الذهاب ضد الأهلي.

وفاز الأهلي على الوداد في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بهدفين لهدف ويلتقي الفريقان غدا في مركب محمد الخامس في الإياب.

وتحدث مدرب الوداد في مؤتمر صحفي عُقد اليوم السبت قائلا: "التحكيم في الذهاب كان جيدا رغم استحقاقنا ركلة جزاء ضد الأهلي بعد دفع أيوب العملود".

وعن الضغط على حكم مباراة الغد باملاك تيسيما قال: "بالتأكيد الأهلي يعمل على الضغط على حكم لقاء الإياب لكنني أظن أنه سيكون جيدا لأن الحكام الكبار لا يرتكبون الأخطاء وخاصة في ظل تواجد تقنية الفيديو".

وعن زهير المترجي قال: "لم يتدرب معنا طيلة الأسبوع ومن الصعب لحاقه بالمباراة، عدا ذلك فالكل جاهز".

وبالحديث عن المباراة قال: " هذا النهائي مختلف عن المرتين السابقتين لأنه يجمع ناديين تعرفا على بعضهما البعض بما يكفي لذلك في مثل هذه البطولة ونستعد لأكثر من سيناريو".

وسبق والتقى الأهلي بالوداد مرتين في النهائي عامي 2017 و2022 وخسر كليهما.

وشدد فاندنبروك "الأهلي فريق بطولات والدليل أرقامه في النسخ الماضية من دوري الأبطال، ونتيجة الذهاب لا تمنح أفضلية لفريق على الآخر، من سيكون في قمة تركيزه سيقترب من الفوز".

وعن أهمية اللقب له قال: "ليس لي فحسب بل لكل جمهور الوداد والكرة المغربية فلم لم يتوج فريق مغربي باللقب مرتين متتاليتين وهذا حافز كبير لنا لنقاتل للفوز بالكأس".

وبسؤاله عن دعم جماهير الوداد قال: "سيكون لها دورا حاسما بلا شك وأتمنى إسعادهم لنحتفل سويا بعد المباراة".

وأردف "شرف كبير لنا أن نكون في النهائي ونحن متحمسون للفوز باللقب، سجلنا هدفا في الذهاب وهذا الأمر يعد في غاية الأهمية، لقاء الإياب سيكون مختلفا وهاما للفريقين".

وأكمل "تدربنا في ظروف جيدة وتركيزنا كبير على المباراة، علينا أن نحقق نتيجة إيجابية على أرضنا، قد يتغير كل شيء أمام جمهورنا بالمقارنة مع لقاء الذهاب لكن الروح لن تتغير".

وأضاف مدرب الوداد "نركز على العامل الذهني ونركز لنفوز بكل الألقاب الموسم الجاري ونحن في الطريق الصحيح".

وأتم "بالنسبة لي أمر مهم خوض النهائي فهو حلم للجميع والآن الفرصة متاحة لحلم أكبر بالفوز باللقب".