مؤتمر ناري من كولر ردا على خطأ معلول وعدم طرد لاعب الوداد والتأثير على حكم إياب نهائي إفريقيا

السبت، 10 يونيو 2023 - 14:35

كتب : FilGoal

الأهلي - سيراميكا - مارسيل كولر

رفض مارسيل كولر المدير الفني للأهلي إلقاء اللوم على لاعبه علي معلول بعد تسببه في استقبال فريقه لهدف من الوداد في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وفاز الأهلي على الوداد في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بهدفين لهدف ويلتقي الفريقان غدا في مركب محمد الخامس في الإياب.

وعقد كولر مؤتمرا صحفيا اليوم السبت للحديث عن المباراة وجاء كالتالي:

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خطأ معلول ضد الوداد؟

كولر: كل اللاعبين يرتكبون أخطاء بإمكاني أن أذكر لك العديد من الأخطاء الكارثية التي ارتكبها لاعبو الوداد لكن لن ندخل لذلك الحديث.

هذا جزء من كرة القدم أن يقع لاعب في خطأ وهذا وارد وهنا دوري وأن أتحدث مع اللاعب ومن تم ذكره من أصحاب الخبرات في الأهلي ولا يتأثرون بما حدث بالعكس خاضوا مباريات كثيرة أمام الجمهور وفي ظروف أصعب من ذلك بكثير.

كرة القدم كل فريق في العالم لديه مشاكل تظهر وهناك غيابات وأخطاء والمدرب يحاول التعامل معها ولدي ما يكفي من الخبرات للتعامل مع مواقف مثل تلك.

الوداد لديه لاعبين ارتكبوا خطأين بدليل تسجيلنا لهدفين وهذا وارد في كرة القدم.

لماذا اعترض الأهلي على حكم لقاء الذهاب رغم الفوز؟ وهل كان هدف الوداد كافيا ليخرجكم بتلك التصريحات؟

كولر: أول شيء سأذكر موقف واحد فقط أعتقد أنه الجميع يعرف كرة القدم جيدا حينما يمسك لاعب ما الكرة بيده وهناك لاعبين في طريقهما للمرمى مباشرة من منتصف الملعب وهو آخر مدافع في الملعب ويتعمد لمس الكرة بيده أعتقد أنك تعرف قواعد كرة القدم وأن تلك الحالة هي طرد مباشر.

ما أزعجني أن هناك حكم ومساعدين وتقنية فيديو ولم يشهروا البطاقة الحمراء.

بالنسبة للاعتراض؟ لم نقدم أي اعتراض على الحكم وبقية السؤال لم يكن بالنسبة لي لأننا لم نقدم أي اعتراض.

لماذا شعر لاعبو الأهلي بالإحباط بعد لقاء الذهاب؟ كيف تعاملت نفسيا مع اللاعبين؟

كولر: كنا متقدمين في النتيجة ومسيطرين على المباراة واستقبلنا هدفا في الدقيقة 86 وهذا يسبب بعض الإحباط والحزن وظل لفترة بعد المباراة وكان لدي رد فعل مباشرة وتحدثت مع اللاعبين بشكل قوي جدا في غرفة الملابس وخلال الأسبوع تحدثت معهم كثيرا.

ما أستطيع ضمانه أن كل اللاعبين جاهزين بنسبة 100% وسيقدمون مباراة قوية ومتأكد من هذا.

أريد التأكيد أننا فزنا في لقاء الذهاب والمنافس هو من يشعر بالضغط هو من يحتاج يبذل الكثير من المجهود وأتمنى تحقيق نتيجة إيجابية وأن نعود بالكأس.

مستوى الأهلي الهجومي في آخر 15 دقيقة في لقاء الذهاب انخفض ولم يكن له أي فرص، معنى ذلك هناك تخوف من مباراة الإياب خاصة في ظل الحديث عن الحكم باملاك تيسيما أليس ذلك بضغط على الحكم؟

كولر: هل حضرت المباراة الأولى؟ هل شاهدتها؟ لدي وجهة نظر مختلفة تماما عما تقوله بل كان لدينا فرصة وأخرى ارتطمت بالعارضة ربما لم تركز في آخر المباراة لو شاهدتها بالكامل كان لدينا الكثير من الفرص أكثر من الوداد ربما حماس المباراة جعلك لا تركز فيها.

أنا لم أمارس أي ضغط على حكم مباراة الغد بل قلت لم أكن سعيدا بمستوى الحكم في المباراة الأولى لو شخص فسر ذلك بأنني أضغط على حكم الإياب فهذه مشكلته وليست مشكلتي.

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