مؤتمر الشناوي: لا نعاني من عقدة ضد أي فريق.. ونسينا مواجهة الذهاب

شدد محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي على أن فريق قد نسى مباراة الذهاب ضد الوداد بشكل نهائي والتركيز حاليا ينصب فقط على مواجهة الإياب".

ويستعد الأهلي لمواجهة الوداد غدا الأحد في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب محمد الخامس.

وقال الشناوي خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "جميع اللاعبين المتواجدين في القائمة جاهزين للمباراة بشكل طبيعي ومن سيتواجد سيقدم دوره بشكل جيد".

واستمر "مواجهة العام الماضي؟ أنت تحبون الحديث عن الماضي ونحن سنلعب غدا وحققنا الفوز في الذهاب، نحن نسينا بالفعل المباراة الماضية وأنتم تتذكرون مباراة انتهت منذ عام، نركز فقط على مباراة الغد وإن شاء الله سنعود بالكأس".

وتابع "بالطبع لا نعاني من أي عقد ضد أي فريق ولو تحدثنا عن الماضي سنعيش عن الـ 10 ألقاب الذين فزنا بهم ولكن نحن نفكر في ما سنحصل عليه غدا وفي التتويج باللقب الـ 11 ونحترم أي فريق نواجهه في إفريقيا ولا نفكر في أي عقد لأننا نصل للمباراة النهائية للمرة الرابعة على التوالي وفي الموسم الماضي حدثت بعض الظروف التي بإمكاني التحدث عنها لو أردت الحديث عن الماضي".

وأضاف "مصطفى شوبير حارس مميز وقدم مباراة جيدة في الذهاب وجميعنا نساند بعضنا ونثق في قدرتنا على التتويج باللقب ولا ننظر إلى الماضي".

وكان الأهلي قد حقق الفوز في مباراة الذهاب على استاد القاهرة بهدفين مقابل هدفا واحد.

ويصل الأهلي للمباراة النهائية الرابعة على التوالي مع تحقيقه اللقب مرتين خلال المواسم الثلاثة الأخيرة.

وفي النسخة الماضية من البطولة حقق الوداد الفوز على الأهلي بهدفين دون مقابل في مباراة واحدة أقيمت بالمغرب.