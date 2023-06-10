أثليتك: أرسنال يتمم اتفاقه مع ساليبا لتجديد تعاقده

السبت، 10 يونيو 2023 - 14:07

كتب : FilGoal

ويليام ساليبا - سبورتنج لشبونة وأرسنال

أتم أرسنال اتفاقه مع مدافعه ويليام ساليبا لتجديد تعاقده.

وحسبما ذكرت شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية في تقرير لها اليوم السبت فإن العقد الجديد سوف يستمر حتى صيف عام 2027.

وينتهي تعاقد المدافع الفرنسي بنهاية الموسم المقبل.

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وأوضح التقرير أن أرسنال وساليبا سينتقلان الآن لمرحلة توقيع العقود بعد إتمام كافة الاتفاقات على تفاصيل التعاقد الشخصية.

ويعد اللاعب صاحب الـ22 عاما أحد ركائز أرسنال الأساسية تحت قيادة المدرب ميكيل أرتيتا.

ومع غيابه عن آخر 11 مباراة في الموسم المنصرم هبط مستوى أرسنال وفقد صدارة الدوري الإنجليزي التي ظل متربعا عليها لعدة أشهر.

وانضم ساليبا إلى أرسنال من سانت إيتيان في 2019 قبل أن يخرج معارا لفريقه الفرنسي ثم في الموسم التالي انتقل لستة أشهر إلى نيس الفرنسي.

بعد ذلك انتقل معارا إلى مارسيليا قبل العودة لأرسنال.

ولعب ساليبا 27 مباراة مع أرسنال خلال الموسم الماضي في كل البطولات.

أرسنال ساليبا الدوري الإنجليزي
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