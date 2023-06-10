جاريدو: الأهلي مطالب بهذا الأمر إذا أراد التتويج بدوري الأبطال

السبت، 10 يونيو 2023 - 13:37

كتب : FilGoal

جاريدو

شدد خوان كارلوس جاريدو مدرب الأهلي والوداد السابق على صعوبة مواجهة الفريقين في إياب نهائي دوري أطبال إفريقيا.

ويلعب الأهلي ضد الوداد في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم الأحد المقبل، في مركب محمد الخامس.

وحقق الأهلي الفوز في مباراة الذهاب على استاد القاهرة بهدفين مقابل هدف.

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وقال جاريدو عبر "أون تايم سبورتس 2": "اللعب في المغرب عامل إيجابي جدًا للوداد، الفريق اعتاد الفوز على ملعبه وأمام جماهيره".

وأضاف جاريدو "يجب على الأهلي تسجيل أهداف من البداية، وإذا أراد الأهلي التتويج باللقب عليه ألا يفكر في التعادل، ويجب أن يحرز الأهداف منذ البداية".

وتابع "إضافة إلى عاملي الأرض والجمهور، الوداد لديه لاعبين يستطيعون خلق العديد من الفرص ومدرب الأهلي يعرف ذلك".

وواصل "نتيجة الذهاب كانت متوقعة، لأن الوداد يمتلك لاعبين جيدين ويستطيعون تسجيل الأهداف في أي وقت. كنت أتوقع أن يسجل الأهلي أهدافا أكثر في القاهرة، لكن الوداد لعب جيدا وهو الآن من سيلعب أمام جمهوره وهذه ميزة كبيرة له في مواجهة الإياب".

واختتم "أتوقع أن يبدأ الوداد المباراة بطريقة هجومية، بينما سيلعب الأهلي على الكرات المرتدة ويستغل المساحات. كنت مدربا للوداد في وقت سابق، هو فريق يمتلك لاعبين جيدين".

وأعلن الوداد إقالة جاريدو قبل أيام قليلة من مواجهة صنداونز في نصف النهائي وتعيين سفين فاندينبروك بدلا منه.

ويحتاج الأهلي للتعادل أو الفوز بأي نتيجة من أجل التتويج باللقب أو الخسارة بفارق هدف واحد مع تسجيل لهدف على الأقل.

يذكر أن جاريدو سبق له تدريب الأهلي خلال موسم 2014-2015، وفاز معه بكأس الكونفدرالية الإفريقية.

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