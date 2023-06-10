قائمة مصر الأولبمي- ثلاثي دفاع الزمالك.. وأسامة فيصل يقود الهجوم في كأس الأمم

السبت، 10 يونيو 2023 - 13:31

كتب : FilGoal

مصر الأولمبي

أعلن روجيرو ميكالي مدرب منتخب مصر الأولمبي قائمة فريقه التي ستشارك في كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وشهدت القائمة تواجد ثلاثي دفاع الزمالك حسام عبد المجيد وحاتم سكر ومحمد طارق، كما يتواجد مصطفى سعد وإبراهيم عادل.

ويتواجد ثلاثة لاعبين في خط الهجوم وهم أحمد عاطف لاعب المقاولون العرب وأسامة فيصل لاعب البنك الأهلي وعبد الرحمن عاطف لاعب غزل المحلة.

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وشهدت القائمة تواجد لاعبي فيوتشر وبيراميدز بعد غيابهم عن المعسكر الماضي بسبب مشاركتهم مع أنديتهم في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

حراسة المرمى: حمزة علاء (الأهلي) – علي الجابري (سيراميكا كليوباترا) – محمد أحمد السيد (المقاولون العرب).

الدفاع: محمد أشرف (الأهلي) – محمد مغربي (سموحة) – حسام عبد المجيد (الزمالك) – حاتم سكر (الزمالك) – محمد طارق (الزمالك) – أحمد عيد (إنبي) – أحمد سيد عبد النبي (الداخلية) – محمد سمير(طلائع الجيش).

الوسط: (إبراهيم عادل (بيراميدز) – محمود صابر (بيراميدز) – عماد ميهوب (إنبي) – أحمد نبيل كوكا (الأهلي) – مصطفى سعد (سيراميكا كليوباترا) – محمد شحاته (طلائع الجيش) – محمود جهاد (فاركو) – علي زعزع (فيوتشر) - أحمد فوزي (المقاولون العرب).

الهجوم: أحمد عاطف (المقاولون العرب) – عبد الرحمن عاطف (غزل المحلة) – أسامة فيصل (البنك الأهلي).

ويفتتح الفراعنة منافساتهم يوم 25 يونيو أمام النيجر فى مدينة طنجة التى تستضيف مجموعة مصر.

وتقع مصر في المجموعة الثانية بجانب كل من مالي والجابون والنيجر.

بينما تضم المجموعة الأولى كل من المغرب (البلد المضيف) غانا - الكونغو - غينيا.

ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في البطولة مباشرة لأولمبياد باريس 2024 بينما سيلعب صاحب المركز الرابع في ملحق مؤهل مع منتخب من قارة أخرى.

منتخب مصر الأولمبي روجيرو ميكالي
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