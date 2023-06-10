مستوحى من أنياب الفيل ويرمز للمجموعات.. كاف يعلن شعار كأس أمم إفريقيا 2023

السبت، 10 يونيو 2023 - 11:11

كتب : FilGoal

كاف

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" صباح اليوم السبت رسميا عن شعاره لكأس أمم إفريقيا 2023 والمقرر إقامتها في كوت ديفوار في يناير المقبل.

وستقام البطولة في الفترة ما بين 13 يناير إلى 11 فبراير 2024.

وأشار كاف عبر موقعه الرسمي إلى أن الشعار الجديد للبطولة مستوحى من نسيج التراث الإفريقي النابض بالحياة ويجسد روح كرة القدم الإفريقية.

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كما جاءت الخطوط الست التي تشكل في نهاية شكل كأس البطولة مستوحاة من أنياب الفيل والذي يمثل الرمز القوي لكوت ديفوار وإلى تاريخها الغني ودورها في استضافة البطولة.

وتم وضع ستة أنياب ليرمز للست مجموعات التي تشكل البطولة.

AFCON-LOGO-2023

كما جاءت الأنياب الست بألوان علم كوت ديفوار البرتقالي والأخضر والأبيض.

وتقام البطولة بمشاركة 24 منتخبا للمرة الثالثة على التوالي بعد نسختي مصر 2019 والكاميرون 2021.

كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار
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