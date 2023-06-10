بانون: الأهلي لا يقبل الخسارة الثانية على التوالي.. وأفتخر بلقب السلطان

السبت، 10 يونيو 2023 - 00:56

كتب : حسام نور الدين

بدر بانون مع الأهلي أمام البنك الأهلي

أبدى بدر بانون مدافع الأهلي السابق ولاعب قطر القطري حاليا، ثقته الكبيرة ‏في قدرات وخبرات لاعبي الأهلي خلال مباراة الوداد في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال بانون في تصريحاته لموقع الأهلي الرسمي: "مباراة الإياب في نهائي دوري الأبطال ‏صعبة على الفريقين، ولكن الأهلي يعلم جيدًا قدرات الوداد".

وأضاف "كما هي عادة الأهلي من الصعب ‏أن يخسر بطولتين في موسمين متتاليين، فهو أمر غير مقبول لدى الجماهير التي طالما ‏طالبت اللاعبين بالتتويج بالمزيد من البطولات، ولكن في النهاية الفريق سيخوض مباراة كرة ‏قدم".‏

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وتابع "خلال فترة تواجدي مع الأهلي كانت العلاقة بيني وبين الجميع مميزة للغاية، ‏وبعد رحيلي عن النادي ما زلت على تواصل دائم مع اللاعبين، وتدور بيننا أحاديث كثيرة ‏في فترات كثيرة، ولا سيما أثناء وجود الفريق في كأس العالم للأندية، ودائمًا ما أفتخر أنني ارتديت قميص النادي الأهلي".

وواصل بانون "شرفت باللعب لنادي القرن وحققت معه أحد أحلامي منذ الصغر وهو التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا".

وأوضح "أسرتي تملك ذكريات جميلة في مصر، وأتشرف بأن يلعب ابني مستقبلا للأهلي، فهو منظومة احترافية كبيرة ويتميز بالاستقرار والانضباط، ويملك دائما عقلية الفوز بالبطولات".

واختتم "أشكر جماهير الأهلي التي كانت داعمة لي خلال مسيرتي مع الفريق، فهناك علاقة ود كبيرة بيننا، وأفتخر بلقب السلطان الذي أطلقوه عليّ سابقا".

وكان لقاء الذهاب الذي أقيم في استاد القاهرة الأحد الماضي انتهى بفوز الأهلي بهدفين لهدف.

ويحتاج الأهلي للتعادل السلبي أو الفوز بأي نتيجة لضمان الفوز باللقب للمرة الـ11 في تاريخه.

فيما يكفي الوداد الفوز بهدف دون رد ليفوز باللقب للمرة الرابعة في تاريخه.

وجاءت قائمة الأهلي المسافرة لخوض المباراة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير

الدفاع: علي معلول - محمود متولي - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - محمد هاني - خالد عبد الفتاح - رامي ربيعة.

الوسط: عمرو السولية - أليو ديانج - أحمد قندوسي - حمدي فتحي - حسين الشحات - محمد مجدي أفشة - مروان عطية - أحمد عبد القادر - طاهر محمد - أحمد نبيل كوكا - محمد الضاوي كريستو

الهجوم: محمد شريف - بيرسي تاو - محمود كهربا.

وكان الشناوي غائب عن قائمة مباراة الذهاب بسبب عدم اكتمال تعافيه من وجهة نظر الجهاز الفني.

بينما غاب كريستو بسبب ضيق الوقت بعد انضمامه إلى الأهلي عقب نهاية مشواره مع منتخب تونس في كأس العالم للشباب.

ويعود رامي ربيعة إلى قائمة الأهلي منذ غيابه بسبب إصابته في نهائي كأس مصر أمام بيراميدز.

وسجل الثنائي بيرسي تاو ومحمود كهربا في مباراة الذهاب.

اختار تشكيل الأهلي التي تفضل أن يبدأ به في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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