مهند لاشين يوضح حقيقة العرض المجري وموفقه

السبت، 10 يونيو 2023 - 00:29

كتب : FilGoal

مهند لاشين - فيوتشر

كشف مهند لاشين لاعب وسط فيوتشر ومنتخب مصر حقيقة العرض المجري المقدم له، وكذلك تحدث عن تجربته مع فيوتشر والمنتخب الوطني.

مهند لاشين

النادي : فيوتشر

فيوتشر

وقال مهند لاشين عبر أون تايم سبورتس 2: "لدينا مباراة مهمة مع منتخب مصر و3 نقاط نضمن بها التأهل لأمم إفريقيا".

وأضاف "بصمة روي فيتوريا المدير الفني واضحة على أداء المنتخب والثقة واضحة والجميع يحاول مساعدته لتطبيق أفكاره".

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وعن انضمام رباعي فيوتشر لـ المنتخب أجاب قائلا: "منظومة تقدم كرة مختلفة في الدوري وننافس من أول الموسم ونحن في المربع الذهبي ونسبب صداعا للأندية، وهناك كثيرون يستحقون الانضمام للمنتخب".

وضم منتخب مصر رباعي فيوتشر وهو: محمود مرعي ومهند لاشين ومحمد رضا "بوبو" وغنام محمد.

وتابع "سنحاول التحسن للمواسم المقبلة، لكن البداية جيدة نبدأ منها".

وعن العروض المقدمة له أوضح "تلقيت عرضا في يناير الماضي من أحد أندية الدوري المجري لفريق يشارك في الدوري الأوروبي وكان من الصعب رحيلي بسبب المشاركة في الكونفدرالية".

وأكمل "هناك محادثات في الفترة الحالية، العرض مناسب لي بشكل شخصي وللنادي، هدفي إنهاء الموسم ومن ثم سنرى ماذا سيحدث".

وكشف تقرير مجري في يناير الماضي عن رغبة فريق فرينكفاروزي في التعاقد مع مهند لاشين. (طالع التفاصيل)

وأتم عن العروض المقدمة من القطبين أجاب: "في الوقت الحالي كل الأندية تركز على إنهاء الموسم، وهذا شهر الحصاد لتجني فيه كل ما قدمته في الموسم".

لاعب الوسط البالغ 27 عاما شارك في 33 مباراة سجل خلالها هدفين بقميص الفريق في الدوري المصري والكونفدرالية.

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