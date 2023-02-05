تقرير: متصدر الدوري المجري يفاوض فيوتشر للتعاقد مع مهند لاشين

كشفت صحيفة نيميزيتي المجرية عن رغبة فريق فرينكفاروزي في التعاقد مع مهند لاشين لاعب فيوتشر.

ويبحث فرينكفاروزي عن التعاقد مع لاعب بديل لعيسى العيدوني اللاعب التونسي الذي انتقل إلى يونون برلين الألماني خلال شهر يناير الماضي.

وفقا للصحيفة المجرية فإن النادي راقب وضعية لاشين لفترة قبل أن يبدأ في التفاوض مع فيوتشر من أجل ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وتنتهي فترة القيد الشتوية في المجر يوم 14 فبراير المقبل.

لاشين كان قد انضم لفيوتشر في بداية الموسم الحالي قادما من طلائع الجيش.

وشارك صاحب الـ 26 عاما في 17 مباراة بقميص فيوتشر ونجح خلالهم في تسجيل هدف.

وسبق للاشين أن شارك في 9 مباريات بقميص منتخب مصر.

ويحتل فرينكفاروزي صدارة الدوري المجري برصيد 41 نقطة بعد 17 جولة وبفارق 11 نقطة عن صاحب المركز الثاني.

ويشارك الفريق في الدوري الأوروبي خلال الموسم الحالي وتصدر مجموعته ليتأهل إلى دور الـ 16 مباشرة في انتظار تحديد منافسه المقبل.