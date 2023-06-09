خبر في الجول - الأهلي ينهي أزمته مع هدرسفيلد بشأن رمضان صبحي

أنهى الأهلي أزمة المستحقات المتبقية لصالح نادي هدرسفيلد تاون الإنجليزي الخاصة بشأن إعارة رمضان صبحي.

رمضان صبحي النادي : بيراميدز الأهلي

وحسبما علم FilGoal.com سدد الأهلي المستحقات بالفوائد والغرامات الموقعة عليه من المحكمة الرياضية الدولية بقيمة 350 ألف جنيه إسترليني.

وجاءت القيمة بواقع: 300 ألف جنيه إسترليني مستحقة للنادي الإنجليزي بالإضافة لـ 30 ألف فوائد تأخير من موسم 2019-2020 و20 ألف تكاليف الإجراءات في فيفا.

وسارع الأهلي في إنهاء هذا الملف حتى لا يتعرض للإيقاف عن القيد لمدة 3 فترات متتالية، بتسديد القيمة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وطالب هدرسفيلد تاون نظيره الأهلي بالحصول على 300 ألف جنيه إسترليني تحقيقًا لأحد البنود التي نص عليها عقد استعارة صبحي في 2019\2020.

ونص العقد على أن يدفع الأهلي لنظيره الإنجليزي 150 ألف جنيه إسترليني حال تتويجه بالدوري، و150 ألف جنيه إسترليني أخرى حال فوزه بدوري أبطال إفريقيا.

وحكمت غرفة المنازعات في فيفا لصالح هدرسفيلد بهذا المبلغ بالفعل في شهر يونيو 2022.

وجاءت قرارات الغرفة وقتها:

يجب أن يدفع الأهلي 150 ألف جنيه إسترليني بالإضافة لـ 5% فائدة سنوية اعتبارا من 19 أكتوبر 2020 حتى تاريخ السداد الفعلي.

150 ألف جنيه إسترليني بالإضافة إلى فائدة 5% سنويا اعتبارا من 28 ديسمبر 2020 حتى تاريخ السريان.

يتم رفض أي مطالبات أخرى للمدعي / المدعى عليه .

وفقا للبند رقم 24 من اللوائح الخاصة بحالة اللاعبين وانتقالاتهم (إصدار أغسطس 2021)، إذا لم يتم السداد كامل المبلغ (بما في ذلك جميع الفوائد المطبقة) في غضون 45 يوما من الإخطار بهذا القرار، فسيتم تطبيق العواقب التالية.

يُمنع المدعى عليه (الأهلي) من تسجيل أي لاعبين جدد، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، حتى يتم دفع المبلغ المستحق .

الحد الأقصى للحظر يصل إلى ثلاث فترات تسجيل كاملة ومتتالية .

يتم تنفيذ الإيقاف عند الطلب من لجنة الانضباط في فيفا في حالة عدم سداد كامل المبلغ (بما في ذلك جميع الفوائد المطبقة) .

- يجب دفع التكاليف النهائية للإجراءات البالغة 20000 دولار أمريكي من قبل المدعى عليه (الأهلي).

ولعب صبحي معارًا من هدرسفيلد إلى الأهلي لمدة موسم ونصف بين يناير 2019 وصيف 2020.

وانتقل صبحي بعدها إلى بيراميدز بعد أن اختار عدم الانضمام إلى الأهلي.