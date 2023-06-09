مران الأهلي - محاضرة من كولر وفقرات بدنية في اليوم الأول بالمغرب

الجمعة، 09 يونيو 2023 - 23:20

كتب : حسام نور الدين

مران الأهلي

خاض لاعبو الأهلي مرانا قويا على ملعب العربي الزاولي بمدينة الدار البيضاء، استعدادا لمواجهة فريق الوداد المغربي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفا على الوداد في مُركب محمد الخامس في الدار البيضاء يوم الأحد المقبل بعدما فاز ذهابا بنتيجة 2-1 في استاد القاهرة.

وانطلق المران بفقرات بدنية قادها أندرياس إندويا مخطط أحمال الفريق.

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فيما خضع حراس المرمى لتدريبات متنوعة تحت قيادة ميشيل يانكون.

وأشرف مارسيل كولر المدير الفني، على مجموعة من الفقرات الفنية والخططية في إطار التحضيرات الفنية للمباراة.

وعقد كولر محاضرة للاعبين في فندق الإقامة، قبل التوجه لخوض مرانه الأول للفريق في المغرب.

وفاز الأهلي في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة.

اختار تشكيل الأهلي التي تفضل أن يبدأ به في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي مران الأهلي دوري أبطال إفريقيا
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