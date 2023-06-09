ياسر إبراهيم: تأثير جمهور الوداد؟ لن يشارك في المباراة من أرض الملعب

أوضح ياسر إبراهيم لاعب الأهلي أن الفريق يعرف جمهور الوداد جيدا قبل خوض نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفا على الوداد في مُركب محمد الخامس في الدار البيضاء يوم الأحد المقبل بعدما فاز ذهابا بنتيجة 2-1 في استاد القاهرة.

وقال ياسر إبراهيم في تصريحات صحيفة: "ذاكرنا الوداد جيدا، وكنا نريد تحقيق نتيجة أفضل في الذهاب، ونستهدف العودة باللقب".

وأضاف "ليست تلك المرة الأولى التي نلعب فيها أمام جماهير، ونعرف جمهور الوداد والرجاء جيدا".

وأتم "الجمهور يحضر المباراة من المدرجات للاستمتاع، ولن يشارك في المباراة من أرض الملعب، ونأمل أن يحالفنا التوفيق ونحقق اللقب".

وشارك إبراهيم في مباراة الذهاب بشكل أساسي في استاد القاهرة.

وكان لقاء الذهاب الذي أقيم في استاد القاهرة الأحد الماضي انتهى بفوز الأهلي بهدفين لهدف.

ويحتاج الأهلي للتعادل السلبي أو الفوز بأي نتيجة لضمان الفوز باللقب للمرة الـ11 في تاريخه.

فيما يكفي الوداد الفوز بهدف دون رد ليفوز باللقب للمرة الرابعة في تاريخه.

وجاءت قائمة الأهلي المسافرة لخوض المباراة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير

الدفاع: علي معلول - محمود متولي - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - محمد هاني - خالد عبد الفتاح - رامي ربيعة.

الوسط: عمرو السولية - أليو ديانج - أحمد قندوسي - حمدي فتحي - حسين الشحات - محمد مجدي أفشة - مروان عطية - أحمد عبد القادر - طاهر محمد - أحمد نبيل كوكا - محمد الضاوي كريستو

الهجوم: محمد شريف - بيرسي تاو - محمود كهربا.

وكان الشناوي غائب عن قائمة مباراة الذهاب بسبب عدم اكتمال تعافيه من وجهة نظر الجهاز الفني.

بينما غاب كريستو بسبب ضيق الوقت بعد انضمامه إلى الأهلي عقب نهاية مشواره مع منتخب تونس في كأس العالم للشباب.

ويعود رامي ربيعة إلى قائمة الأهلي منذ غيابه بسبب إصابته في نهائي كأس مصر أمام بيراميدز.

وسجل الثنائي بيرسي تاو ومحمود كهربا في مباراة الذهاب.