محمد شريف: نستهدف لقب إفريقيا للابتعاد أكثر عن المنافسين

أوضح محمد شريف مهاجم الأهلي أن الفريق يستهدف تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا للابتعاد عن أقرب المنافسين في القارة.

ويحل الأهلي ضيفا على الوداد في مُركب محمد الخامس في الدار البيضاء يوم الأحد المقبل بعدما فاز ذهابا بنتيجة 2-1 في استاد القاهرة.

وقال محمد شريف في تصريحات صحيفة: "هذا نهائي دوري الأبطال فلابد التركيز بنسبة 100% لأننا نلعب على اللقب".

وأضاف "هدفنا تحقيق اللقب للابتعاد أكثر عن أقرب المنافسين".

وتابع "فزنا في الشوط الأول ذهابا، ونريد مواصلة التفوق إيابا".

وأتم "اعتدنا على اللعب في المغرب، خلال آخر 3 سنوات خضنا 5 مواجهات في نفس الملعب منها 4 ضد الوداد والرجاء".

وشارك محمد شريف في لقاء الذهاب كبديل في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء.

وكان لقاء الذهاب الذي أقيم في استاد القاهرة الأحد الماضي انتهى بفوز الأهلي بهدفين لهدف.

ويحتاج الأهلي للتعادل السلبي أو الفوز بأي نتيجة لضمان الفوز باللقب للمرة الـ11 في تاريخه.

فيما يكفي الوداد الفوز بهدف دون رد ليفوز باللقب للمرة الرابعة في تاريخه.

وجاءت قائمة الأهلي المسافرة لخوض المباراة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير

الدفاع: علي معلول - محمود متولي - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - محمد هاني - خالد عبد الفتاح - رامي ربيعة.

الوسط: عمرو السولية - أليو ديانج - أحمد قندوسي - حمدي فتحي - حسين الشحات - محمد مجدي أفشة - مروان عطية - أحمد عبد القادر - طاهر محمد - أحمد نبيل كوكا - محمد الضاوي كريستو

الهجوم: محمد شريف - بيرسي تاو - محمود كهربا.

وكان الشناوي غائب عن قائمة مباراة الذهاب بسبب عدم اكتمال تعافيه من وجهة نظر الجهاز الفني.

بينما غاب كريستو بسبب ضيق الوقت بعد انضمامه إلى الأهلي عقب نهاية مشواره مع منتخب تونس في كأس العالم للشباب.

ويعود رامي ربيعة إلى قائمة الأهلي منذ غيابه بسبب إصابته في نهائي كأس مصر أمام بيراميدز.

وسجل الثنائي بيرسي تاو ومحمود كهربا في مباراة الذهاب.