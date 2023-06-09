السولية: الثأر؟ ليست حربا بل نهائي إفريقيا.. والجميع يعرف حجم المسؤولية

شدد عمرو السولية لاعب وسط الأهلي أن الفريق لا يستهدف الثأر من الوداد قبل لقاء إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفا على الوداد في مُركب محمد الخامس في الدار البيضاء يوم الأحد المقبل بعدما فاز ذهابا بنتيجة 2-1 في استاد القاهرة.

وقال السولية في تصريحات صحفية: "الجميع يعرف حجم المسؤولية وفي كامل التركيز، ونريد العودة باللقب".

وردا على محاولة الثأر بعد خسارة نهائي الموسم الماضي أجاب قائلا: "الثأر؟ ليست حربا هي بطولة إفريقيا والعالم كله يشاهدنا، خسرنا لقب الموسم الماضي، فزنا ذهابا وهدفنا تحقيق نتيجة إيجابية واللقب يوم الأحد".

وأردف "نلعب أمام أي جمهور، ونحترم الوداد وجمهوره وبإذن الله تخرج المباراة بصورة إيجابية".

وتابع "بعد مباراة الذهاب شعر اللاعبون بالإحباط بسبب استقبال هدف متأخر، أخرجنا أنفسنا من هذه الحالة، كان ممكنا أن نفوز ذهابا 3-0 ونخسر في الإياب أيضا، نريد تحقيق نتيجة إيجابية واللقب".

وأتم عن مواجهات الفريقين تابع "دروس ونتعلم منها ونعرف حجم المسؤولية وإن شاء الله نعود بالكأس".

ولم يخض السولية مباراة الذهاب إذ تواجد على مقاعد البدلاء في اللقاء طيلة 90 دقيقة.

وكان لقاء الذهاب الذي أقيم في استاد القاهرة الأحد الماضي انتهى بفوز الأهلي بهدفين لهدف.

ويحتاج الأهلي للتعادل السلبي أو الفوز بأي نتيجة لضمان الفوز باللقب للمرة الـ11 في تاريخه.

فيما يكفي الوداد الفوز بهدف دون رد ليفوز باللقب للمرة الرابعة في تاريخه.

وجاءت قائمة الأهلي المسافرة لخوض المباراة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير

الدفاع: علي معلول - محمود متولي - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - محمد هاني - خالد عبد الفتاح - رامي ربيعة.

الوسط: عمرو السولية - أليو ديانج - أحمد قندوسي - حمدي فتحي - حسين الشحات - محمد مجدي أفشة - مروان عطية - أحمد عبد القادر - طاهر محمد - أحمد نبيل كوكا - محمد الضاوي كريستو

الهجوم: محمد شريف - بيرسي تاو - محمود كهربا.

وكان الشناوي غائب عن قائمة مباراة الذهاب بسبب عدم اكتمال تعافيه من وجهة نظر الجهاز الفني.

بينما غاب كريستو بسبب ضيق الوقت بعد انضمامه إلى الأهلي عقب نهاية مشواره مع منتخب تونس في كأس العالم للشباب.

ويعود رامي ربيعة إلى قائمة الأهلي منذ غيابه بسبب إصابته في نهائي كأس مصر أمام بيراميدز.

وسجل الثنائي بيرسي تاو ومحمود كهربا في مباراة الذهاب.

اختار تشكيل الأهلي التي تفضل أن يبدأ به في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.