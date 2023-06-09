الدرجة الثانية - صراع رباعي مشتعل على المركز السادس في مجموعة القاهرة

اشتعل الصراع على المركز السادس في مجموعة القاهرة من دوري الدرجة الثانية والمؤهل ملحق دوري المحترفين الموسم المقبل.

وانتهت مباريات الجولة 29 من المسابقة وتتنافس أندية المصري للاتصالات والعبور والترسانة على المركز السادس.

وحسم زد بالفعل تأهله للدوري الممتاز بالفوز في قمة الجولة على وادي دجلة بنتيجة 3-1. (طالع التفاصيل)

وفرض بتروجت التعادل الإيجابي على الترسانة بهدف لكل فريق، فسجل أوجستين أوتو للشواكيش فيما سجل وينفول كوابينا للفريق البترولي.

فيما انتهت مباراتي العبور ضد المصرية للاتصالات والمستقبل ضد منتخب السويس بالتعادل السلبي.

وبذلك أصبح رصيد بتروجت 49 نقطة في المركز الخامس، الاتصالات في المركز السادس 46 نقطة وبنفس الرصيد العبور، فيما ظل الترسانة في المركز الثامن برصيد 45 نقطة قبل جولة على نهاية الموسم.

ويحل القناة في الجولة الأخيرة ضيفا على الترسانة، فيما يلتقي العبور مع منتخب السويس، ويستضيف المصرية للاتصالات ضيفه إيسترن كومباني لحجز البطاقة الأخيرة.

وفي حال تساوى بتروجت والعبور والاتصالات بنفس النقاط في الجولة الأخيرة يصبح العبور خامسا والاتصالات سادسا وبتروجت سابعا.

نادي زد يتأهل إلى الدوري الممتاز والصراع يشتعل في منتصف الجدول 🔥 العبور بالقليوبية يزاحم المصرية للاتصالات على مركز مؤهل لملحق دوري المحترفين ب 🏆 pic.twitter.com/faQqvvJc6N — FilGoal (@FilGoal) June 9, 2023

وشهدت المباراة تعادل إيسترن كومباني مع كهرباء الإسماعيلية بنتيجة 2-2.

وانتصر السكة الحديد بنتيجة 3-2 على بورتو السويس وعاد للمركز الثاني برصيد 54 نقطة متفوقا على وادي دجلة بفارق الأهداف.

وحقق الإنتاج الحربي فوزا كبيرا على حساب النصر بنتيجة 4-1.

سجل أهداف الإنتاج كل من: بدر موسي (2) ومحمود رجب مندوه وناصر البوهي، فيما سجل للنصر كاظم صبري.

وفاز القناة على الإعلاميين بهدف دون مقابل سجله جيروم.

نتائج مباريات اليوم في الدرجة الثانية من الدوري المصري ⚽ نادي زد يضمن تأهله إلى الدوري الممتاز، العبور يتعادل مع المصرية للاتصالات ليؤجل حسم المركز المؤهل لملحق دوري المحترفين ب 🔥 pic.twitter.com/qC55QND5LT — FilGoal (@FilGoal) June 9, 2023

وضمنت أندية السكة الحديد ووادي دجلة والقناة إلى دوري المحترفين الموسم المقبل.

وينتهي الموسم لمجموعة القاهرة يوم الجمعة المقبل الموافق 16 يونيو 2023.