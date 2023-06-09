أول المتأهلين لموسم 2023-24.. زد يعود إلى الدوري المصري قبل جولة على النهاية

أصبح نادي زد أول المتأهلين من دوري الدرجة الثانية إلى الدوري المصري الممتاز موسم 2023-2024 عن مجموعة القاهرة.

وحسم نادي زد تأهله للممتاز قبل جولة على النهاية بعد الفوز على وادي دجلة في الجولة قبل الأخيرة بنتيجة 3-1.

وارتفع رصيد زد لـ 62 نقطة في الصدارة وحجز بطاقة التأهل رسميا.

فيما ظل وادي دجلة ثانيا برصيد 54 نقطة من نفس رصيد المباريات.

ويضم الفريق مجموعة كبيرة من الأسماء التي سبق له اللعب في الدوري الممتاز أبرزها:

إسلام طارق حارس الجونة السابق ومحمد سمير مدافع الأهلي والمقاولون السابق وحجاج عويس لاعب المصري السابق وأحمد كابوريا لاعب المصري والمقاولون السابق ومصطفى سلطان لاعب نادي مصر السابق وأحمد سيد غريب مهاجم شباب الأهلي ومصطفى طلعت لاعب الأهلي ومنتخب الشاب السابق.

وقاد مصطفى سلطان بذلك الفريق بالمسمى القديم "نادي مصر" والجديد "نادي زد" للتأهل للدوري الممتاز.

وتصدر محمد سمير قائد الفريق ترتيب هدافي زد الموسم الجاري برصيد 11 هدفا ويليه مصطفى سلطان برصيد 7 أهداف ومحمد حمدي 4 أهداف ثم نادر رمضان وأحمد الصعيدي وأحمد رفعت "ريفو" برصيد 3 أهداف لكل لاعب.

فرحة جنونية 🏆💥 للاعبي والجهاز الفني لنادي ZED بعد الصعود للدوري الممتاز #ONTime_Sports pic.twitter.com/GgdQxyuynL — OnTime Sports (@ONTimeSports) June 9, 2023

وبذلك قاد مجدي عبد العاطي زد لأن يكون ثالث فريق يقوده للتأهل للدوري الممتاز بعد أسوان موسم 2018-19 ثم فاركو موسم 2020-21.

ضيف ليس جديد

تأسس النادي عام 2009 تحت اسم نادي مصر وشارك في القسم الرابع موسم 2011.

وفي نوفمبر 2020 أعلنت شركة زد للاستثمار الرياضي عن استحواذها على أسهم الأغلبية في شركة مصر لكرة القدم المالكة لنادي "إف سي مصر".

جاء ذلك بعد هبوط نادي مصر في موسم 2019-2020 باحتلال المركز الأخير برصيد 18 نقطة وهو موسم الفريق الوحيد في الدوري الممتاز.

وضم نادي مصر آنذاك أسماء عديدة أبرزها أحمد سعيد أوكا مدافع منتخب مصر ومحمود شبانة مدافع الزمالك الحالي وعلاء عطا لاعب سيراميكا كليوباترا الحالي ومصطفى سلطان هداف الفريق في الممتاز برصيد 5 أهداف وأحمد الشيخ لاعب غزل المحلة الحالي ورضا الويشي لاعب الأهلي الأسبق.

وأنهى الفريق الموسم حينها محققا 3 انتصارات و12 تعادلا و19 هزيمة، سجل لاعبوه 18 هدفا واستقبل 57، ومحققا 21 نقطة.

مباراة التأهل

بدأ اللقاء بفرص غير مكتملة بين الفريقين وظل الهدوء سائدا في أرضية الملعب حتى كُسر بهدف أول.

تمريرة طولية من محمد سمير صوب أحمد رفعت "ريفو" الذي انفرد وسدد كرة من فوق الحارس "لوب" سكنت الشباك معلنا الهدف الأول في الدقيقة 20.

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جوووووول⚽🔥.. هدف رائع من أحمد رفعت لاعب ZED في مرمى وادي دجلة pic.twitter.com/ld5ldCZPh0 — OnTime Sports (@ONTimeSports) June 9, 2023

وفي الدقيقة 28 أهدر عمرو صالح فرصة تسجيل التعادل لدجلة.

وكاد أحمد زكي أن يسجل من ركلة حرة مباشرة لكن العارضة منعت كرته من أن تسكن الشباك في الدقيقة 34.

في الشوط الثاني حاول دجلة تعديل النتيجة بتسديدة على الطائر من محمود دياسطي لكن كرته مرت أعلى العارضة.

وفي الدقيقة 55 عاندت العارضة زد من جديد بالتصدي لركلة حرة مباشرة نفذها محمد سمير.

وفي الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء تعرض مصطفى سلطان لاعب زد للعرقلة من شادي ماهر مدافع دجلة وتحصل زد على ركلة جزاء في الدقيقة 82.

انبرى لها القائد محمد سمير وسدد كرة سكنت الشباك مضيفا الهدف الثاني في الدقيقة 84.

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فرحة ما بعدها فرحة ⚽💥 محمد سمير يسجل الهدف الثاني لنادي ZED في مرمى وادي دجلة من ركلة جزاء #ONTime_Sports pic.twitter.com/Ox7LeBcNiI — OnTime Sports (@ONTimeSports) June 9, 2023

وفي الدقيقة السادسة من الوقت بدلا من الضائع سجل مصطفى سلطان هدف زد الثالث في الشباك الخالية بعد تمريرة عرضية أرضية.

بالثلاثة ⚽💥 مصطفى سلطان يسجل الهدف الثالث لنادي ZED في مرمى وادي دجلة #ONTime_Sports pic.twitter.com/MDknFPOeQM — OnTime Sports (@ONTimeSports) June 9, 2023

وقلص علي حسين الفارق بهدف شرفي الدقيقة السابعة من الوقت بدلا من الضائع من علامة الجزاء، ثم أطلق محمد عادل حكم اللقاء صافرة النهاية معلنا تأهل زد للدوري الممتاز موسم 2023-2024.