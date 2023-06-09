ماركا: ريال مدريد توصل لاتفاق لضم ديفيد سوريا

الجمعة، 09 يونيو 2023 - 18:42

كتب : FilGoal

ريال مدريد ضد خيتافي

توصل ريال مدريد لاتفاق مع ديفيد سوريا حارس مرمى خيتافي ليرتدي قميص الملكي الموسم المقبل.

وسيكون سوريا الحارس الثاني في ريال مدريد خلف البلجيكي تيبو كورتوا بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وسيلتقي مسؤولو الفريقان لبحث مستقبل الحارس وطريقة إتمام التعاقد، حيث يود ريال مدريد إدخال بعض الأسماء الشابة في الصفقة.

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ويريد النادي وجود حارس ذو خبرة لتعويض غياب كورتوا، وربما يرجح رحيل الأوكراني أندري لونين الذي يبحث عن اللعب لدقائق أكثر.

وأشار التقرير "لونين يشعر أن وقته في ريال مدريد انتهى ويفضل البحث عن وجهة للعب بشكل مستمر، ويعلم أن كورتوا لن يمنحه الفرصة وهو السبب لرغبته في الرحيل".

وواصل التقرير أن ريال مدريد بحث سريعا لتعويض رحيل الأوكراني وأصبح سوريا قريبا من ارتداء قميص ريال مدريد.

وجدد سوريا تعاقده مع خيتافي حتى 2026 لكن لم يعلن النادي بعد، ويبحث ريال مدريد أن يجد اتفاقا مع النادي عن طريق إدخال عدة صفقات من فريق الشباب لإتمام التعاقد.

ويبرز اسم خوانمي لاتاسا لاعب شباب ريال مدريد والبالغ 22 عاما الذي يود الفريق إدخاله في الصفقة.

الحارس البالغ 30 عاما خاض الموسم الماضي 38 مباراة استقبل 45 هدفا وحافظ على نظافة شباكه في 13 مباراة.

وبدأ سوريا في فريق شباب ريال مدريد ثم أتليتكو مدريد وليستر سيتي الإنجليزي وفي 2013 انتقل إلى إشبيلية.

بقميص الفريق الأندلسي توج بلقب الدوري الأوروبي مرتين.

وفي موسم 2018-19 انتقل لصفوف خيتافي وخاض بقميص الفريق 185 مباراة.

خيتافي ريال مدريد ديفيد سوريا
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