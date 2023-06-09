ذا أثليتك تكشف دور الخليفي في الاستحواذ القطري على مانشستر يونايتد

الجمعة، 09 يونيو 2023 - 18:23

كتب : FilGoal

ناصر الخليفي

يلعب ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي دورا مهما في عملية بيع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ويتنافس الشيخ القطري جاسم بن حمد آل الثاني مع الملياردير البريطاني جيم راتكليف.

وبحسب شبكة "ذا أثليتك" الموثوقة فأن الشيخ جاسم استشار الخليفي للحصول على تقييم يونايتد في ظل رغبة عائلة جليزر في بيع النادي مقابل 8 مليار دولار.

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وفي وقت لاحق تواصلت العائلة المالكة للنادي الإنجليزي مع الخليفي لمحاولة لإقناع الشيخ جاسم بزيادة عرضه.

والتقى الخليفي، بصفته مستشارا لملف الشيخ جاسم بالبنك الأمريكي الذي يجري عملية البيع نيابة مُلاك النادي لمناقشة الاستحواذ المقترح.

وأرسل جاسم بن حمد منذ أيام قليلة عرضا جديدا لشراء النادي الإنجليزي وهو الأخير، ولن يتم إرسال أي عرض جديد للنادي في حال تم رفضه، وفقا للصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو.

وحدد جاسم يوم الجمعة 9 يونيو -اليوم- كموعد نهائي للرد على العرض سواء بالقبول أو الرفض وفي حال عدم الرد قبل الموعد لن يكون مهتما أكثر من ذلك بالاستثمار في النادي.

ويود جاسم الاستقرار على موقفه من الاستحواذ على النادي من عدمه بشكل مبكر للبدء في التخطيط لموسم الانتقالات.

العرض القطري يشمل الاستحواذ على 100% من أسهم النادي مع تسوية ديونه بالكامل مع ضخ تمويل إضافي منفصل والاهتمام بالبنية التحتية والاحتياجات الأخرى من الاستثمار".

وكانت سكاي قد ذكرت أن عدد العروض التي من المتوقع ان تقدم لشراء النادي ثمانية عروض.

وتشير صحيفة تيليجراف إلى أن إجمالي استثمارات الشيخ جاسم في النادي ستصل إلى أكثر من 7 مليارات جنيه إسترليني شاملة دفع ديون النادي وتحسين الملعب وملاعب التدريب وغيرها.

وحصد مانشستر يونايتد لقب كأس الرابطة الإنجليزية هذا الموسم، بجانب وصوله لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام مانشستر سيتي.

مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي ناصر الخليفي جاسم بن حمد
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