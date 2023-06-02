مصدر من الاتحاد العربي يكشف لـ في الجول حقيقة تعديل موعد انطلاق دور المجموعات

الجمعة، 02 يونيو 2023 - 17:41

كتب : هاني العوضي

البطولة العربية كأس الملك سلمان

كشف مصدر من الاتحاد العربي لكرة القدم حقيقة تعديل موعد انطلاق منافسات دور المجموعات من البطولة العربية للأندية (كأس الملك سلمان).

وكان من المقرر أن تقام مرحلة المجموعات للبطولة في الفترة بين 20 يوليو وحتى 5 أغسطس في المملكة العربية السعودية في مدن أبها والباحة والطائف.

وقال مصدر من الاتحاد العربي لـ : "قد يحدث تعديل ويتم ترحيل بداية موعد دور المجموعات من البطولة العربية للأندية إلى يوم 25 يوليو ولكن لم يتم هذا الأمر حتى الآن بشكل رسمي".

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وأضاف "مازالت هناك بعض المباريات. لدينا مباراة نواذيبو الموريتاني ضد الكويت الكويتي وكذلك الهلال السوداني أمام الصفاقسي التونسي ومع اكتمال المجموعات سيتم بشكل رسمي الإعلان عن المواعيد النهائية".

واكتملت مجموعة الزمالك في البطولة العربية للأندية (كأس الملك سلمان للأندية الأبطال) بتأهل فريق الاتحاد المنستيري التونسي.

لتضم المجموعة كل من الزمالك، والثنائي السعودي الشباب والنصر، وأخيرا الاتحاد المنستيري التونسي.

إعلان النصر السعودي عن خوض جولة تحضيرية اليابان في الفترة من 21 إلى 29 يوليو المقبل أثار الجدل حول مواعيد دور المجموعات.

وأعلن النصر وصيف بطل الدوري السعودي للمحترفين خوض مباراتين وديتين أمام باريس سان جيرمان وإنتر ميلان خلال جولة خارجية في اليابان الشهر المقبل.

وقال النصر في "تويتر": وقعت إدارة نادي النصر اتفاقية رسمية لخوض جولة آسيوية تحضيرية للفريق الأول في اليابان. تمتد جولة الفريق الآسيوية من 21 يوليو وحتى 29 يوليو".

وأضاف "سوف تكون اليابان المحطة الأخيرة من إعداد الفريق قبل بداية الموسم المقبل. سيخوض الفريق مباراتين وديتين ضمن جولته الآسيوية".

وسيبدأ النصر استعداده للموسم الجديد في الثالث من الشهر المقبل بإقامة معسكر في البرتغال يمتد حتى 21 من الشهر ذاته.

وكان نادي النصر قد تلقى دعوة من منظمي بطولات في شرق القارة الآسيوية خلال جولة تتضمن المشاركة في دورة ودية دولية في اليابان.

انضمام كريستيانو رونالدو إلى النصر في يناير الماضي لفت أنظار منظمي الجولات الآسيوية للفرق الأوروبية.

وانتقل قائد البرتغال رونالدو البالغ عمره 38 عاما، والذي سجل 14 هدفا في 16 مباراة بالدوري السعودي، إلى النصر بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.

الزمالك النصر السعودي
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