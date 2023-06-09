رئيس وادي دجلة: سنصعد مسلسل التبرع لـ فيفا حتى لو أدى لإيقاف الكرة المصرية

إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أوضح حقيقة حصول الاتحاد على تبرع قيمته 10 ملايين جنيه من أحد الأندية المتنافسة على الصعود للدوري الممتاز.

وقال الكومي عبر صدى البلد: "اتحاد كرة القدم لم يتلق تبرعا بقيمة 10 ملايين جنيه من ناد ينافس على الصعود للدوري الممتاز. لا تشككوا في نزاهة اتحاد الكرة واعرفوا الصورة كاملة".

"وزارة الرياضة أبرمت بروتوكول مع صندوق تمثله إحدى الشركات لدعم منتخبات الناشئين، ويحصل اتحاد الكرة على مبالغ مالية من هذا الصندوق لتغطية مصاريف المنتخبات".

"هذه الأموال التي يقال إنها جاءت من أحد الأندية. القائمون على الصندوق لا يتدخلون في الأمور الفنية للمنتخبات من تعيين الأجهزة الفنية واختيار اللاعبين، فهذا حق أصيل لاتحاد الكرة فقط".

ويتصدر زد ترتيب مجموعة القاهرة برصيد 54 نقطة بفارق 5 نقاط عن وادي دجلة قبل جولتين من النهاية.

ويلتقي زد أمام وادي دجلة في الخامسة مساء اليوم في مباراة قد تشهد حسم بطاقة الصعود في حال فوز زد أو تعادل الفريقين.