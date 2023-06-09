رئيس وادي دجلة: سنصعد مسلسل التبرع لـ فيفا حتى لو أدى لإيقاف الكرة المصرية

الجمعة، 09 يونيو 2023 - 15:56

كتب : FilGoal

وادي دجلة - بيان رسمي

هدد ماجد سامي رئيس وادي دجلة باللجوء للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بسبب مسلسل التبرع بحسب وصفه.

واتهم ماجد سامي الاتحاد المصري لكرة القدم بتلقي تبرعا بقيمة 10 ملايين جنيه من أحد الأندية المتنافسة على الصعود للدوري الممتاز.

وكتب سامي عبر فيسبوك: "في مسلسل التبرع أبو 10 مليون.. طب يا بتوع النزاهة سنصعد الأمر لفيفا حتى لو أدى ذلك لإيقاف الكرة المصرية أو تعيين لجنة من قبل فيفا لإدارة اللعبة وقد أعذر من أنذر!".

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وتشهد مجموعة القاهرة بدوري الدرجة الثانية صراعا شرسا بين نادي زد ونادي وادي دجلة لخطف بطاقة الصعود للدوري الممتاز.

ماذا حدث؟

أثار ماجد سامي رئيس وادي دجلة الجدل بعدما كتب عبر فيسبوك: "سيذكر التاريخ أن اتحادًا مصريًا لكرة القدم تلقى تبرعًا مقداره 10 ملايين جنيه من أحد الأندية المتبارية للصعود للدوري الممتاز، قبل 72 ساعة من المباراة قبل النهائية المحددة للفريق الصاعد".

إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أوضح حقيقة حصول الاتحاد على تبرع قيمته 10 ملايين جنيه من أحد الأندية المتنافسة على الصعود للدوري الممتاز.

وقال الكومي عبر صدى البلد: "اتحاد كرة القدم لم يتلق تبرعا بقيمة 10 ملايين جنيه من ناد ينافس على الصعود للدوري الممتاز. لا تشككوا في نزاهة اتحاد الكرة واعرفوا الصورة كاملة".

"وزارة الرياضة أبرمت بروتوكول مع صندوق تمثله إحدى الشركات لدعم منتخبات الناشئين، ويحصل اتحاد الكرة على مبالغ مالية من هذا الصندوق لتغطية مصاريف المنتخبات".

"هذه الأموال التي يقال إنها جاءت من أحد الأندية. القائمون على الصندوق لا يتدخلون في الأمور الفنية للمنتخبات من تعيين الأجهزة الفنية واختيار اللاعبين، فهذا حق أصيل لاتحاد الكرة فقط".

ويتصدر زد ترتيب مجموعة القاهرة برصيد 54 نقطة بفارق 5 نقاط عن وادي دجلة قبل جولتين من النهاية.

ويلتقي زد أمام وادي دجلة في الخامسة مساء اليوم في مباراة قد تشهد حسم بطاقة الصعود في حال فوز زد أو تعادل الفريقين.

وادي دجلة اتحاد الكرة المصري
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