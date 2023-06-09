غياب معلول والجزيري والمثلوثي.. وضم كريستو لقائمة تونس

الجمعة، 09 يونيو 2023 - 14:13

كتب : FilGoal

محمد الضاوي كريستو مع منتخب تونس للشباب

أعلن جلال القادري قائمة منتخب تونس المستدعاة لخوض مباراتي غينيا الاستوائية والجزائر في التوقف الدولي في شهر يونيو الجاري.

وشهدت القائمة غياب علي معلول الظهير الأيسر للأهلي وكذلك حمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري لاعبي الزمالك.

فيما انضم لها لاعب الأهلي محمد الضاوي "كريستو".

أخبار متعلقة:
الكشف عن موعد إعلان المرشحين للكرة الذهبية والحفل تعرف على برنامج الأهلي في يومه الأول بالمغرب استعدادا للقاء الوداد أجويرو: ميسي صُدم من ترتيب إنتر ميامي.. هذا ما قاله

ويواجه متخب تونس منافسه غينيا الاستوائية خارج ملعبه في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2023.

ويتصدر منتخب تونس المجموعة العاشرة بـ10 نقاط يليه غينيا الاستوائية بتسع نقاط ثم ليبيا بثلاث نقاط وأخيرا بوتسوانا بنقطة وحيدة.

وستقام المباراة في الـ17 من شهر يونيو الجاري.

وبعد ذلك بثلاثة أيام سيواجه منتخب تونس منافسه الجزائر وديا في ملعب الأول.

تونس معلول الجزيري المثلوثي كريستو
نرشح لكم
تعرف على برنامج الأهلي في يومه الأول بالمغرب استعدادا للقاء الوداد أمين فرحان: نسعى لإبقاء كأس إفريقيا في المغرب مدرب الوداد: خرجنا بنتيجة جيدة والشك ينتابنا في مصر.. وهذا الثنائي يغيب عن النهائي جبران: مستعدون لخوض مباراة للتاريخ.. أوناجم: نحن الوداد وهدفنا اللقب الإفريقي بعثة الأهلي تصل المغرب استعدادا للقاء الوداد بدلا من الكاميرون.. عودة الجابون لمجموعة منتخب مصر الأولمبي في أمم إفريقيا رجل أعمال.. الألماني زينباور يخلف الكُبير في تدريب الرجاء المغربي اختر بنفسك - تشكيل الأهلي المثالي أمام الوداد للعودة بالكأس من المغرب
أخر الأخبار
تقرير: الهلال يخطط للتعاقد مع لوكاكو 17 دقيقة | السعودية
غياب معلول والجزيري والمثلوثي.. وضم كريستو لقائمة تونس 54 دقيقة | الكرة الإفريقية
الكشف عن موعد إعلان المرشحين للكرة الذهبية والحفل ساعة | الكرة الأوروبية
أجويرو: ميسي صُدم من ترتيب إنتر ميامي.. هذا ما قاله 2 ساعة | أمريكا
تعرف على برنامج الأهلي في يومه الأول بالمغرب استعدادا للقاء الوداد 2 ساعة | الكرة الإفريقية
محترفو مصر – مدرب محمد علي لـ في الجول: هو سبب عدم هبوطنا.. أصبح أيقونة 2 ساعة | كرة يد
أمين فرحان: نسعى لإبقاء كأس إفريقيا في المغرب 2 ساعة | الكرة الإفريقية
الأول.. بايرن يضم لايمر من لايبزيج 3 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر غاضب لـ كولر: ما حدث من التحكيم لا يتكرر في أي بلد أو كوكب آخر 2 انتهى صراع الصعود – نهاية مباريات الجولة 3 انتهت نهائي أبطال إفريقيا - الأهلي (2)-(1) الوداد.. فوز الأحمر 4 ميسي إلى إنتر ميامي وعقد مربح مدى الحياة على طريقة بيكام