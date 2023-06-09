غياب معلول والجزيري والمثلوثي.. وضم كريستو لقائمة تونس
الجمعة، 09 يونيو 2023 - 14:13
كتب : FilGoal
أعلن جلال القادري قائمة منتخب تونس المستدعاة لخوض مباراتي غينيا الاستوائية والجزائر في التوقف الدولي في شهر يونيو الجاري.
وشهدت القائمة غياب علي معلول الظهير الأيسر للأهلي وكذلك حمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري لاعبي الزمالك.
فيما انضم لها لاعب الأهلي محمد الضاوي "كريستو".
ويواجه متخب تونس منافسه غينيا الاستوائية خارج ملعبه في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2023.
ويتصدر منتخب تونس المجموعة العاشرة بـ10 نقاط يليه غينيا الاستوائية بتسع نقاط ثم ليبيا بثلاث نقاط وأخيرا بوتسوانا بنقطة وحيدة.
وستقام المباراة في الـ17 من شهر يونيو الجاري.
وبعد ذلك بثلاثة أيام سيواجه منتخب تونس منافسه الجزائر وديا في ملعب الأول.
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