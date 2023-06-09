تعرف على برنامج الأهلي في يومه الأول بالمغرب استعدادا للقاء الوداد

الجمعة، 09 يونيو 2023 - 12:34

كتب : حسام نور الدين

مران الأهلي بحضور محمود الخطيب

وصلت بعثة الأهلي إلى المغرب مساء الخميس فما هو برنامج الفريق في يومه الأول قبل ملاقاة الوداد؟

ويحل الأهلي ضيفا على الوداد الأحد المقبل في مركب محمد الخامس الأحد المقبل في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتقرر خوض الأهلي لمرانه الأول في التاسعة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة وذلك على ملعب العربي الزاولي.

أخبار متعلقة:
محترفو مصر – مدرب محمد علي لـ في الجول: هو سبب عدم هبوطنا.. أصبح أيقونة أمين فرحان: نسعى لإبقاء كأس إفريقيا في المغرب الأول.. بايرن يضم لايمر من لايبزيج

ويسبق المران محاضرة فنية من مارسيل كولر مدرب الفريق للاعبين بفندق الإقامة قبل التحرك للملعب.

وقبل انطلاق المران سيتحدث ثلاثة لاعبين من الأهلي لوسائل الإعلام ولم يتم تحديد أسمائهم.

وكان لقاء الذهاب الذي أقيم في استاد القاهرة الأحد الماضي انتهى بفوز الأهلي بهدفين لهدف.

ويحتاج الأهلي للتعادل السلبي أو الفوز بأي نتيجة لضمان الفوز باللقب للمرة الـ11 في تاريخه.

فيما يكفي الوداد الفوز بهدف دون رد ليفوز باللقب للمرة الرابعة في تاريخه.

وجاءت قائمة الأهلي المسافرة لخوض المباراة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير

الدفاع: علي معلول - محمود متولي - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - محمد هاني - خالد عبد الفتاح - رامي ربيعة.

الوسط: عمرو السولية - أليو ديانج - أحمد قندوسي - حمدي فتحي - حسين الشحات - محمد مجدي أفشة - مروان عطية - أحمد عبد القادر - طاهر محمد - أحمد نبيل كوكا - محمد الضاوي كريستو

الهجوم: محمد شريف - بيرسي تاو - محمود كهربا.

وكان الشناوي غائب عن قائمة مباراة الذهاب بسبب عدم اكتمال تعافيه من وجهة نظر الجهاز الفني.

بينما غاب كريستو بسبب ضيق الوقت بعد انضمامه إلى الأهلي عقب نهاية مشواره مع منتخب تونس في كأس العالم للشباب.

ويعود رامي ربيعة إلى قائمة الأهلي منذ غيابه بسبب إصابته في نهائي كأس مصر أمام بيراميدز.

وسجل الثنائي بيرسي تاو ومحمود كهربا في مباراة الذهاب.

الأهلي الوداد دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
غياب معلول والجزيري والمثلوثي.. وضم كريستو لقائمة تونس أمين فرحان: نسعى لإبقاء كأس إفريقيا في المغرب مدرب الوداد: خرجنا بنتيجة جيدة والشك ينتابنا في مصر.. وهذا الثنائي يغيب عن النهائي جبران: مستعدون لخوض مباراة للتاريخ.. أوناجم: نحن الوداد وهدفنا اللقب الإفريقي بعثة الأهلي تصل المغرب استعدادا للقاء الوداد بدلا من الكاميرون.. عودة الجابون لمجموعة منتخب مصر الأولمبي في أمم إفريقيا رجل أعمال.. الألماني زينباور يخلف الكُبير في تدريب الرجاء المغربي اختر بنفسك - تشكيل الأهلي المثالي أمام الوداد للعودة بالكأس من المغرب
أخر الأخبار
إشتوريل يعلن رحيل ريكاردو سواريش 22 دقيقة | الكرة الأوروبية
ريال مدريد يعلن ثاني صفقاته الصيفية 38 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر الدرجة الثانية - زد (1) (0) دجلة.. العارضة تمنع الثاني 57 دقيقة | الدرجة الثانية
خبر في الجول – فيتوريا يستدعى ثنائي إنبي بسبب النقص العددي ساعة | الكرة المصرية
رئيس وادي دجلة: سنصعد مسلسل التبرع لـ فيفا حتى لو أدى لإيقاف الكرة المصرية ساعة | الكرة المصرية
عضو اتحاد الكرة يرد على اتهامات رئيس وادي دجلة 2 ساعة | الدوري المصري
تقرير: الهلال يخطط للتعاقد مع لوكاكو 3 ساعة | السعودية
غياب معلول والجزيري والمثلوثي.. وضم كريستو لقائمة تونس 3 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر غاضب لـ كولر: ما حدث من التحكيم لا يتكرر في أي بلد أو كوكب آخر 2 انتهى صراع الصعود – نهاية مباريات الجولة 3 انتهت نهائي أبطال إفريقيا - الأهلي (2)-(1) الوداد.. فوز الأحمر 4 ميسي إلى إنتر ميامي وعقد مربح مدى الحياة على طريقة بيكام