أمين فرحان: نسعى لإبقاء كأس إفريقيا في المغرب

الجمعة، 09 يونيو 2023 - 12:08

كتب : FilGoal

كهربا - أمين فرحان

يتمنى أمين فرحان لاعب الوداد الفوز على الأهلي في المباراة المقبلة من أجل الحفاظ على لقب دوري أبطال إفريقيا للعام الثاني على التوالي.

أمين فرحاني

النادي : الوداد الرياضي

الوداد الرياضي

وتحدث أمين فرحان لموقع "هسبورت" المغربي قائلا: "الاستعدادات جيدة وكلنا في قمة تركيزنا لتقديم مباراة كبيرة يوم الأحد لإبقاء الكأس في المغرب وإسعاد الشعب المغربي".

وعن دعم جماهير الوداد قال: "الجمهور دائما سند لنا ونتمنى أن نسعدهم بالفوز في المباراة المقبلة".

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وكانت بعثة الأهلي وصلت مساء الخميس إلى مطار محمد الخامس في المغرب استعدادا للقاء الوداد.

ويحل الأهلي ضيفا على الوداد الأحد المقبل في مركب محمد الخامس الأحد المقبل في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان لقاء الذهاب الذي أقيم في استاد القاهرة الأحد الماضي انتهى بفوز الأهلي بهدفين لهدف.

ويحتاج الأهلي للتعادل السلبي أو الفوز بأي نتيجة لضمان الفوز باللقب للمرة الـ11 في تاريخه.

فيما يكفي الوداد الفوز بهدف دون رد ليفوز باللقب للمرة الرابعة في تاريخه.

الوداد الأهلي أمين فرحان دوري أبطال إفريقيا
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