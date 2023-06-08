جبران: مستعدون لخوض مباراة للتاريخ.. وأوناجم: نحن الوداد وهدفنا اللقب الإفريقي

الخميس، 08 يونيو 2023 - 22:43

كتب : FilGoal

يحيى جبران

شدد يحيى جبران قائد الوداد ومحمد أوناجم جناح الفريق المغربي على استهداف تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الأهلي.

ويستعد الأهلي لمواجهة الوداد المغربي يوم الأحد المقبل في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد نهاية الذهاب بفوز الأهلي بنتيجة 2-1.

وقال يحيى جبران عبر موقع "هسبورت" المغربي: "الأجواء حماسية تتسم بالمسؤولية في معسكر الفريق لنكون في أتم الاستعداد لمباراة الإياب".

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وأضاف "حسبما أعلم عبد الله حيمود هو الغياب الرئيسي في الفريق، وأتمنى أن تكون جميع العناصر حاضرة للقاء".

وغاب حيمود عن مباراة الذهاب بسبب إجراء عملية جراحية في مصر قبل يوم واحد من المباراة.

وأردف "نستهدف اللقب الإفريقي الثاني على التوالي ونتمنى أن يكون اللقب من نصيبنا".

وواصل "مستعدون لخوض مباراة للتاريخ لتكون حافزا للفرق المغربية لمواصلة ريادة الكرة الإفريقية".

من جانبه قال أوناجم للصحفيين: "الأهلي فريق كبير ونحن الوداد حامل اللقب ونتمنى إسعاد الجماهير المغربية والودادية".

وأتم "الكل في كامل تركيزه وهدفنا اللقب، الأجواء رائعة وعقد اللاعبون جلسة وشددنا أن هدفنا اللقب، لم نحقق شيئا بعد ونتمنى أن يكون أول لقب لنا هذا الموسم".

ويتنافس الوداد على لقب الدوري المغربي بالإضافة إلى دوري أبطال إفريقيا.

ووصل لنصف نهائي كأس العرش المغربي حيث سيواجه غريمه التقليدي الرجاء.

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