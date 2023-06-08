بعثة الأهلي تصل المغرب استعدادا للقاء الوداد

الخميس، 08 يونيو 2023 - 22:36

كتب : FilGoal

الأهلي

وصلت بعثة الأهلي إلى مطار محمد الخامس في المغرب استعدادا للقاء الوداد.

ويحل الأهلي ضيفا على الوداد الأحد المقبل في مركب محمد الخامس الأحد المقبل في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان لقاء الذهاب الذي أقيم في استاد القاهرة الأحد الماضي انتهى بفوز الأهلي بهدفين لهدف.

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ويحتاج الأهلي للتعادل السلبي أو الفوز بأي نتيجة لضمان الفوز باللقب للمرة الـ11 في تاريخه.

فيما يكفي الوداد الفوز بهدف دون رد ليفوز باللقب للمرة الرابعة في تاريخه.

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير

الدفاع: علي معلول - محمود متولي - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - محمد هاني - خالد عبد الفتاح - رامي ربيعة.

الوسط: عمرو السولية - أليو ديانج - أحمد قندوسي - حمدي فتحي - حسين الشحات - محمد مجدي أفشة - مروان عطية - أحمد عبد القادر - طاهر محمد - أحمد نبيل كوكا - محمد الضاوي كريستو

الهجوم: محمد شريف - بيرسي تاو - محمود كهربا.

وكان الشناوي غائبا عن قائمة مباراة الذهاب بسبب عدم اكتمال تعافيه من وجهة نظر الجهاز الفني.

بينما كريستو بسبب ضيق الوقت بعد انضمامه إلى الأهلي عقب نهاية مشواره مع منتخب تونس في كأس العالم للشباب.

ويعود رامي ربيعة إلى قائمة الأهلي منذ غيابه بسبب إصابته في نهائي كأس مصر أمام بيراميدز.

وسجل الثنائي بيرسي تاو ومحمود كهربا في مباراة الذهاب.

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