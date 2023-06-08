بعد 3 جولات من الغياب.. البدري يقود الصفاقسي للفوز على بن قردان

عاد الصفاقسي ومدربه حسام البدري لطريق الانتصارات اليوم الخميس بالفوز على اتحاد بن قردان بهدف دون رد في الجولة العاشرة من مرحلة التتويج من الدوري التونسي.

سجل هدف المباراة الوحيد محمد مهدهيبي في الدقيقة 71.

ووصل رصيد الصفاقسي بفضل ذلك الانتصار إلى 14 نقطة يحتل بهم المركز السادس بفارق 12 نقطة عن النجم الساحلي متصدر الترتيب.

فيما تجمد رصيد اتحاد بن قردان عند 17 نقطة يحتل بهم المركز الخامس.

وقاد البدري فريقه الصفاقسي حتى الآن في 10 مباراة فاز في 3 وتعادل في 5 وخسر مرتين.

وسجل الفريق تحت قيادته 8 أهداف واستقبل 6.

ويقام الدوري التونسي من مرحلتين الأولى من مجموعتين ويخوض كل فريق 14 مباراة.

ويصعد لمجموعة التتويج أول 4 فرق من كل مجموعة.

ويخوض كل فريق بعد ذلك 14 مباراة لتحديد بطل الدوري.