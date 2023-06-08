بعد 3 جولات من الغياب.. البدري يقود الصفاقسي للفوز على بن قردان

الخميس، 08 يونيو 2023 - 22:14

كتب : FilGoal

حسام البدري

عاد الصفاقسي ومدربه حسام البدري لطريق الانتصارات اليوم الخميس بالفوز على اتحاد بن قردان بهدف دون رد في الجولة العاشرة من مرحلة التتويج من الدوري التونسي.

سجل هدف المباراة الوحيد محمد مهدهيبي في الدقيقة 71.

ووصل رصيد الصفاقسي بفضل ذلك الانتصار إلى 14 نقطة يحتل بهم المركز السادس بفارق 12 نقطة عن النجم الساحلي متصدر الترتيب.

أخبار متعلقة:
أجويرو: إنتر لديه أحد أقوى خطوط الهجوم في أوروبا رئيس ميلان: رحيل مالديني؟ في الوقت الحالي لا نحتاجه كثيرا.. وبيولي مهم للمشروع نور الدين أمرابط: سفيان يرغب في اللعب مع برشلونة.. وتين هاج أراده

فيما تجمد رصيد اتحاد بن قردان عند 17 نقطة يحتل بهم المركز الخامس.

وقاد البدري فريقه الصفاقسي حتى الآن في 10 مباراة فاز في 3 وتعادل في 5 وخسر مرتين.

وسجل الفريق تحت قيادته 8 أهداف واستقبل 6.

ويقام الدوري التونسي من مرحلتين الأولى من مجموعتين ويخوض كل فريق 14 مباراة.

ويصعد لمجموعة التتويج أول 4 فرق من كل مجموعة.

ويخوض كل فريق بعد ذلك 14 مباراة لتحديد بطل الدوري.

البدري الصفاقسي الدوري التونسي
نرشح لكم
مدرب الوداد: خرجنا بنتيجة جيدة والشك ينتابنا في مصر.. وهذا الثنائي يغيب عن النهائي "يمشي كدة كدة".. بنزيمة يشعل ملعب اتحاد جدة خلال حفل تقديمه انتهى تقديم بنزيمة - اخترت الاتحاد لأنه بطل الدوري.. "يمشي كدة كدة" رجل أعمال.. الألماني زينباور يخلف الكُبير في تدريب الرجاء المغربي اختر بنفسك - تشكيل الأهلي المثالي أمام الوداد للعودة بالكأس من المغرب حوار – بنزيمة: أريد الارتقاء بالسعودية.. وانتقلت إليها لأنني مسلم تقرير مغربي: جروس على رأس ثلاثي مرشح لتدريب الرجاء تقرير مغربي: طارق مصطفى مدربا جديدا لـ المغرب الفاسي
أخر الأخبار
مدرب الوداد: خرجنا بنتيجة جيدة والشك ينتابنا في مصر.. وهذا الثنائي يغيب عن النهائي دقيقة | الكرة الإفريقية
قائد الوداد: مستعدون لخوض مباراة للتاريخ.. وأوناجم: نحن الوداد وهدفنا اللقب الإفريقي 5 دقيقة | الكرة الإفريقية
بعثة الأهلي تصل المغرب استعدادا للقاء الوداد 12 دقيقة | الكرة الإفريقية
"يمشي كدة كدة".. بنزيمة يشعل ملعب اتحاد جدة خلال حفل تقديمه 24 دقيقة | السعودية
بعد 3 جولات من الغياب.. البدري يقود الصفاقسي للفوز على بن قردان 33 دقيقة | الوطن العربي
أجويرو: إنتر لديه أحد أقوى خطوط الهجوم في أوروبا 34 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
رئيس ميلان: رحيل مالديني؟ في الوقت الحالي لا نحتاجه كثيرا.. وبيولي مهم للمشروع 35 دقيقة | الكرة الأوروبية
نور الدين أمرابط: سفيان يرغب في اللعب مع برشلونة.. وتين هاج أراده ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر غاضب لـ كولر: ما حدث من التحكيم لا يتكرر في أي بلد أو كوكب آخر 2 انتهى صراع الصعود – نهاية مباريات الجولة 3 انتهت نهائي أبطال إفريقيا - الأهلي (2)-(1) الوداد.. فوز الأحمر 4 ميسي إلى إنتر ميامي وعقد مربح مدى الحياة على طريقة بيكام