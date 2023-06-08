أجويرو: إنتر لديه أحد أقوى خطوط الهجوم في أوروبا

الخميس، 08 يونيو 2023 - 22:14

كتب : FilGoal

إدين دجيكو - إنتر أمام نابولي

يؤمن سيرجيو أجويرو أسطورة مانشستر سيتي أن إنتر ميلان يملك أحد أقوى خطوط الهجوم في أوروبا وذلك قبل ملاقاة فريقه في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي إنتر مع مانشستر سيتي السبت المقبل في ملعب أتاتورك الأولمبي في إسطنبول.

وتحدث أجويرو لموقع "ستيك" قائلا: "إنتر لديه مهاجمين رائعين".

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وواصل "نحن نتحدث عن إدين دجيكو وكذلك لاوتارو مارتينيز والذي استطاع التغلب على مشاكله البدنية عقب كأس العالم وأصبح مفتاحا لهجوم إنتر".

وأردف "وإن أضفنا روميلو لوكاكو لهذا الهجون سنرى مقدار القوة التي يمتلكها الفريق".

وتابع المهاجم الأرجنتيني السابق حديثه "لوكاكو يقدم الكثير من القوة البدنية ويستحوذ على الكرة جيدا بالإضافة لكونه هدافا".

وعن دجيكو زميله السابق في سيتي قال: "هو مازال لاعبا خطيرا الذي يستطيع التسجيل في أي وقت، لا عجب أنه يحظى بموسم جيد في إنتر، سيكون هو أحد اللاعبين الذين يتعين على سيتي الحذر منهم".

إنتر ميلان مانشستر سيتي دوري أبطال أوروبا
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