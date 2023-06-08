رئيس ميلان: رحيل مالديني؟ في الوقت الحالي لا نحتاجه كثيرا.. وبيولي مهم للمشروع

تحدث باولو سكاروني مدير نادي ميلان عن رحيل باولو مالديني من منصب المدير الرياضي من النادي.

أعلن نادي ميلان الإيطالي إعفاء باولو مالديني المدير التقني للفريق من منصبه بعد نهاية الموسم. (طالع التفاصيل)

وقال سكاروني في حواره مع صحيفة كورييري ديلو سبورت الإيطالية: "لدينا علاقة قوية مع باولو مالديني، هو شخص مرتبط بميلان وقدّم عملا جيدا للنادي".

وأضاف "رغم ذلك فإننا نتبع نموذجا أكثر إبداعا، على الأقل بالنسبة لإيطاليا، في كيفية إدارة النادي. هذا يقودنا إلى اعتبار جميع أنشطتنا جماعية، فنحن نعمل في فريق".

وأكمل "إنه نموذج تنظيمي يهتم به رئيسنا كثيرا. دعونا لا ننسى أنه متخصص في الرياضة وقد نجح في أنشطته، لذلك عندما يقترح شيئا ما، فإننا نولي اهتماما كبيرا لأنه يجلب الابتكار".

وأوضح "شعرنا أن باولو شعر بالقلق في هذه المنظمة، لذلك عندما يشعر شخصا بالقلق، فمن الأفضل أن نتبع طرقا منفصلة".

وأشار "مالديني كان له تأثير معين في المفاوضات وممتن له، لكن في الوقت الحالي ولا أريد ألا أكون شاكرا فأننا لا نحتاجه كثيرا".

وتابع "بعد نهاية الفترة الصينية عانى ميلان لجذب المواهب، اليوم الفريق فاز بلقب الدوري ووصل لنصف نهائي الأبطال، اعتقد أن النادي أصبح أكثر جذبا".

وعن تعيين أندريا بيرلو مديرا فنيا لـ ميلان عن طريق أندريا بيرلو: "لا أريد التعليق على إمكانية إقالة بيولي، هو مهم تماما للمشروع".

وأتم عن ملعب النادي: "منطقة سيستو سان جيوفاني بها مشكلة الصرف، لذلك في الوقت الحالي نقوم بتطوير فرضية حول منطقة سان دوناتو لإبقائها جاهزة في حالة ضرورة التخلي عن سان سيرو".

وأنهى ميلان الموسم في المركز الرابع من الدوري الإيطالي، وودع دوري الأبطال من نصف النهائي ضد الغريم إنتر.