ميلان يعلن رحيل مالديني

الثلاثاء، 06 يونيو 2023 - 19:04

كتب : FilGoal

باولو مالديني - ميلان

أعلن نادي ميلان الإيطالي إعفاء باولو مالديني المدير التقني للفريق من منصبه.

وذكر ميلان في بيانه الرسمي: "نشكره على السنوات التي قاضاها في هذا الدور لخدمة النادي، ومن ضمنها أنه ساهم في العودة إلى دوري أبطال أوروبا والفوز بالدوري الإيطالي".

وجاء قرار جيري كاردينال مالك نادي ميلان بسبب خلافات بينه وبين مالديني حول خطة النادي في الموسم المقبل.

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مالديني ليس الوحيد الذي سيرحل عن إدارة ميلان في الموسم المقبل ولكنه سيرحل برفقة فريدريك ماسارا المدير الرياضي للنادي.

ماسارا ومالدينا يران أن النادي يجب أن يكون مختلفا عن النموذج الذي يراه ملاك النادي وهو ما أدى إلى خلافات كبيرة خلال الاجتماع الذي جرى بينهم أمس الإثنين قبل أن يتخذ قرار الرحيل.

وأشار دي مارزيو إلى أن ستيفانو بيولي مدرب ميلان لن يرحل عن تدريب الفريق رغم رحيل مالديني الذي تعاقد معه وكان أحد أسباب عودة النادي للتتويج في السنوات الماضية.

ميلان كان قد أعلن تجديد عقد الثنائي لمدة عامين إضافيين خلال شهر يوليو من عام 2022.

واستطاع مالديني رفقة ريكي ماسارا قيادة الفريق لتحقيق لقب الدوري الإيطالي في الموسم قبل المنقضي بعد غياب 11 عاما وتأهل الفريق لدوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 7 سنوات ووصل إلى دور نصف النهائي.

واستحوذت شركة "ريدبيرد" على أسهم ميلان من صندوق إيليوت في صفقة تقدر بـ 1.2 مليار يورو.

ميلان الدوري الإيطالي مالديني
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