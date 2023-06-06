ميلان يعلن رحيل مالديني
الثلاثاء، 06 يونيو 2023 - 19:04
كتب : FilGoal
أعلن نادي ميلان الإيطالي إعفاء باولو مالديني المدير التقني للفريق من منصبه.
وذكر ميلان في بيانه الرسمي: "نشكره على السنوات التي قاضاها في هذا الدور لخدمة النادي، ومن ضمنها أنه ساهم في العودة إلى دوري أبطال أوروبا والفوز بالدوري الإيطالي".
وجاء قرار جيري كاردينال مالك نادي ميلان بسبب خلافات بينه وبين مالديني حول خطة النادي في الموسم المقبل.
مالديني ليس الوحيد الذي سيرحل عن إدارة ميلان في الموسم المقبل ولكنه سيرحل برفقة فريدريك ماسارا المدير الرياضي للنادي.
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ميلان يعلن رحيل مالديني 58 دقيقة | الكرة الأوروبية