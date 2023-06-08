أورنستين: هاري كين منفتح على اللعب في ريال مدريد

الخميس، 08 يونيو 2023 - 21:24

كتب : FilGoal

هاري كين - توتنام ضد تشيلسي

يبدو أن هاري كين مهاجم توتنام منفتح على اللعب في صفوف ريال مدريد وترك الدوري الإنجليزي الصيف الجاري.

وذكر الموثوق ديفيد أورنستين صحفي شبكة "ذا اثليتك" الأمريكية في بودكاست "فايف إنسايد" اليوم الخميس: "حسبما أعلم فإن هاري كين منفتح على كل الفرص المتاحة أمامه ومن بينهم اللعب في ريال مدريد".

وواصل "لم ينمُ إلى علمي أنه سيرفض اللعب خارج الدوري الإنجليزي".

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يأتي ذلك في ظل اهتمام مانشستر يونايتد بضم هاري كين لكن هناك صعوبة من دانييل ليفي مالك توتنام الذي يرفض بيع اللاعب لفريق إنجليزي.

وكانت صحيفة "بيلد" الألمانية ذكرت في وقت سابق أن هاري كين أبلغ بايرن ميونيخ برفضه الانتقال إليهم.

وتشير بعض التقارير إلى أن كين قد يفضل البقاء في إنجلترا في ظل كونه قريب من أن يصبح الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي.

ويعد هاري كين ثاني أكثر مسجلي الأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي بـ213 هدفا فيما يتصدر آلان شيرار أيقونة نيوكاسل الترتيب بـ260 هدفا.

هاري كين مانشستر يونايتد ريال مدريد
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