رجل أعمال.. الألماني زينباور يخلف الكُبير في تدريب الرجاء المغربي

الخميس، 08 يونيو 2023 - 20:27

كتب : FilGoal

الألماني جوزيف زينباور - مدرب الرجاء

أعلن نادي الرجاء المغربي التعاقد مع الألماني جوزيف زينباور خلفا للتونسي مُنذر الكُبير.

وأقيل الكُبير من منصبه بسبب "تغيبه المتواصل وغير المبرر عن مقر عمله بالنادي وعن التدريبات منذ 29 مايو حتى 5 يونيو".

وسبق أن أعلن نادي الرجاء عبر حساباته الرسمية أن الكُبير خضع لفحوصات طبية في إحدى مستشفيات الدار البيضاء إثر تعرضه لوعكة صحية.

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المدرب البالغ 53 عاما يخوض تجربته التدريبية الثانية في القارة السمراء بعدما درب أكثر من فريق في ألمانيا وسويسرا.

فدرب أندية أولدنبيرج وكارلسروه وهامبورج في ألمانيا وسانت جالين السويسري.

في 2019 تولى تدريب أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي وحتى 2021 وقاد الفريق في 80 مباراة حقق الفوز في 41 وتوج بلقب كأس جنوب إفريقيا.

وجاءت تجربته الأخيرة في العام الماضي لوكوموتيف موسكو الروسي ودامت لـ 3 أشهر فقط استمرت 15 مباراة.

ويحتل الرجاء المركز السادس برصيد 36 نقطة قبل 4 جولات على نهاية الموسم وسيغيب عن النسخة المقبلة من دوري الأبطال.

وفي نصف نهائي كأس العرش المغربي سيلتقي مع الوداد الغريم التقليدي.

رجل أعمال

بعمر 22 عاما أصبح زينباور مندوب مبيعات لشركة تأمين كبيرة خلال ممارسة كرة القدم في تسعينيات القرن الماضي.

ثم أسس شركة استشارات مالية سرعان ما كسب منها على عدة ملايين.

ويمتلك مجموعة شركات تحمل اسمه مقرها مدينة نورمبيرج الألمانية.

الرجاء المغربي الألماني جوزيف زينباور
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