ديلي ميل: 3 وجهات محتملة لـ ماسون جرينوود بعد قرار متوقع من يونايتد

مازال مصير ماسون جرينوود لاعب مانشستر يونايتد معلقا وغير معروف هل سيعود لارتداء قميص النادي مرة أخرى أم لا.

ماسون جرينوود النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية في تقرير لها اليوم الخميس أن يونايتد يفكر في إعارة جرينوود خلال الموسم المقبل.

وتظل إيطاليا وإسبانيا وتركيا ثلاث وجهات محتملة حيث يقضي جرينوود إعارة في أي منهم لمدة موسم قبل العودة مجددا لمانشستر يونايتد.

لكن على الرغم من ذلك التفكير فإن يونايتد قد يفسخ عقد جرينوود حال تأكده من أن الأخير أساء لسمعة النادي أو يعيره ليحصل على المزيد من الوقت لدراسة الوضع.

ماذا حدث؟

اتهمت صديقة جرينوود اللاعب بضربها واغتصابها وبالفعل تم حبسه لمدة شهر قبل أن يخرج بكفالة.

وترجع واقعة الاغتصاب المتهم بها اللاعب إلى أكتوبر 2021، فيما تمتد وقائع السلوك القهري في الفترة بين نوفمبر 2018 وأكتوبر 2021، حيث اتهمته صديقته السابقة بتهديدها وتوجيه تعليقات مسيئة إليها، بالإضافة إلى مراقبة كل حساباتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

أما واقعة الاعتداء والإيذاء الجسدي فترجع إلى ديسمبر 2021.

وبظهور هذه الاتهامات مع بداية العام الماضي، تم إيقاف اللاعب الذي يحمل مشاركة دولية وحيدة بقميص منتخب إنجلترا، ولم يلعب أو يتدرب مع مانشستر يونايتد منذ ذلك الوقت، كما ألغت شركة "نايكي" تعاقدها مع اللاعب.

وفي شهر فبراير الماضي تم الإعلان عن إسقاط جميع التهم الموجهة لجرينوود.

وجاء بيان النيابة العامة الإنجليزية كالتالي:

أوقفت النيابة العامة الإجراءات الجنائية ضد رجل يبلغ من العمر 21 عامًا فيما يتعلق بتحقيق تم فتحه في يناير 2022، يوم الخميس 2 فبراير 2023.

بالنظر إلى التغطية الإعلامية الكبيرة لهذه القضية، فمن العدل أن نشارك الأخبار بأن الرجل البالغ من العمر 21 عامًا، والذي تم اعتقاله ووجهت إليه التهم، لم يعد يواجه ملاحقات جنائية فيما يتعلق بذلك.

على الرغم من اهتمام وسائل الإعلام والجمهور بهذه القضية، فقد قررنا عدم التعليق عليها بأي تفاصيل أخرى.