الفرصة لا زالت قائمة للتأهل القاري.. أحمد حمدي يخسر لقب البطولة الكندية مع مونتريال

خسر مونتريال بقيادة أحمد حمدي فرصة التتويج بلقب كأس البطولة الكندية المؤهلة لـ دوري أبطال كونكاكاف 2024 لحساب فانكوفر وايتكابس.

أحمد حمدي النادي : مونتريال مونتريال

وتؤهل البطولة الكندية لنهائي دوري أبطال كونكاكاف حيث تقام بين أندية الدوري الكندي الممتاز والأندية الكندية المشاركة في الدوري الأمريكي وهي تورنتو ومونتريال وفانكوفر وايتكابس.

وخسر مونتريال المباراة النهائية بنتيجة 2-1 في مباراة شهدت مشاركة أحمد حمدي بشكل أساسي في خط الوسط حتى الدقيقة 67.

Le but de Sunusi! Still time left in Vancouver.#CFMTL pic.twitter.com/jSVUO871YZ — CF Montréal (@cfmontreal) June 8, 2023

ولا زال لـ مونتريال فرصة للتأهل لدوري أبطال كونكاكاف 2024 عن طريق بطولة كأس الدوريات والتي ستقام بين شهري يوليو وأغسطس المقبلين بين جميع أندية الدوري المكسيكي والدوري الأمريكي حيث يتأهل أصحاب أول 3 مراكز للبطولة القارية العام المقبل.

وسبق أن توج مونتريال رفقة حمدي بلقب نسخة 2021.

وحافظ فانكوفر وايتكابس على لقبه ورفع رصيده من الألقاب إلى 3.

فيما يظل تورنتو الأكثر تتويجا برصيد 8 ألقاب يليه مونتريال برصيد 5 ألقاب.

كأس أبطال كونكاكاف 2024

أعلن اتحاد أمريكا الشمالية نظام البطولة الجديد بدءا من 2024 حيث ستقام 3 بطولات تأهيلية لتصل البطولة لدور الـ 16 حيث بداية المسابقة الحقيقية.

ستزيد عدد الفرق المشاركة من 16 لـ 27 ما يعني وصول عدد المباريات لـ 51 مباراة.

وستتأهل الفرق المشاركة عن طريق منافسات 3 بطولات كبرى + مقاعد من الدوري المكسيكي والأمريكي والكندي + كأس البطولة الكندية + كأس أمريكا المفتوحة.

وتأتي المقاعد المؤهلة:

6 فرق من الدوري المكسيكي

5 فرق من الدوري الأمريكي

فريقان من الدوري الكندي الممتاز

بطل كأس أمريكا المفتوحة

بطل كأس البطولة الكندية

ومن البطولات التأهيلية

3 من أمريكا الشمالية (بطولة كأس الدوريات بين أندية الدوري المكسيكي والأمريكي)

6 من بطولة أمريكا الوسطى

3 من بطولة منطقة كاريبي

بطولة كأس الدوريات

بطولة Leagues cup بين أندية الدوري المكسيكي والأمريكي يتأهل منها البطل والوصيف وصاحب المركز الثالث للبطولة

البطولة تقام من 21 يوليو حتى 19 أغسطس بين 47 فريقا. (طالع نظام البطولة بالكامل)

البطل والوصيف لـ دور الـ 16 مباشرة + المركز الثالث للدور الأول من كأس أبطال كونكاكاف.

بطولة أمريكا الوسطى

20 فريقا يتنافسون على 6 مقاعد مؤهلة.

5 فرق في 4 مجموعات يلتقي كل فريق مع 2 على أرضه و2 خارج أرضه يتأهل أول 2 من كل مجموعة لربع النهائي.

يتأهل أول 6 لكأس كونكاكاف (4 فرق وصلت لنصف النهائي + فريقان من مرحلة الملحق بين الخاسرين في ربع النهائي).

بطولة الكاريبي

بين 10 فرق يتأهل منها أول 3 لكأس كونكاكاف.

5 فرق على مجموعتين يتأهل أول 2 من كل مجموعة للمربع الذهبي ومن ثم أول 3 إلى البطولة الختامية.

5 فرق فقط ستضمن تأهلها مباشرة لدور الـ 16 دون حاجة للمشاركة في الدور الأول الذي سيضم 22 فريقا.

الـ 5 هم:

بطل الدوري المكسيكي – تحدد وسيكون باتشوكا

بطل الدوري الأمريكي

بطل كأس الدوريات بين أمريكا والمكسيك

بطل كأس أمريكا الوسطى

بطل كأس الكاريبي

Everything you need to know about the new Concacaf Champions Cup structure 🔗 https://t.co/DER0d2H9n3#ConcaChampions pic.twitter.com/QRUJpH3R5n — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) June 6, 2023

البطولة ستقام بين فبراير ويونيو 2024 وستكون مباريات الدور الأول والـ 16 والـ 8 ونصف النهائي بنظام الذهاب والإياب.

بينما سيقام النهائي من مباراة واحدة لتحديد البطل والمتأهل لنهائيات كأس العالم للأندية.