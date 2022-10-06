47 فريقا و77 مباراة.. استحداث بطولة جديدة تجمع أندية الدوريين الأمريكي والمكسيكي

أعلن الاتحادان الأمريكي والمكسيكي تفاصيل البطولة المنتظرة بين فرق الدوريين والتي من المقرر أن تقام في 2023 تحت مساء كأس الدوريات "Leagues Cup".

وتشهد البطولة تأهل أول فرق في الترتيب النهائي لنهائيات دوري أبطال كونكاكاف 2024 والذي يقام بنظام جديد يعرف زيادة عدد الفرق المشاركة. (طالع التفاصيل).

نظام البطولة

تشارك جميع أندية الدوري الأمريكي والمكسيكي ليصل عدد الأندية إلى 47 ناديا بواقع (29 من الدوري الأمريكي و18 من الدوري المكسيكي).

تقسم الأندية على 15 مجموعة (بواقع 45 فريقا)، يتأهل أول وثانٍ الترتيب من أصل 3 فرق في كل مجموعة.

يستثنى بطلي الدوري الأمريكي والدوري المكسيكي من المشاركة في دور المجموعات ويبدأ مشوارهما من دور الـ 32 الإقصائي.

دور المجموعات يتبع نظام لا تعادل، أي أن لن تنتهي أي مباراة بالتعادل بين فريقين.

كل فريق سيحصد نقطة بعد نهاية المباراة (90 دقيقة) بالتعادل والفائز بركلات الترجيح سيحصد نقطة إضافية.

والفائز بنهاية الوقت الأصلي سيحصد 3 نقاط بالشكل الاعتيادي.

تقام مباريات دور الـ 32 بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة وحتى النهائي.

77 matches. 47 clubs. Four weeks. Three countries. Two leagues. One champion. Can’t wait for #LeaguesCup2023.🇨🇦🇺🇸🇲🇽 pic.twitter.com/PSJkMZgCnU — Major League Soccer (@MLS) October 6, 2022

مواعيد البطولة

تبدأ البطولة من 21 يوليو 2023 وتنتهي في 19 أغسطس 2023، أي إنها ستستمر لمدة شهر.

وحينها سيتم إيقاف مسابقتي الدوري الأمريكي والمكسيكي من بداية وحتى نهاية البطولة.

الدول المستضيفة

تقام 77 مباراة على ملاعب الدوري الأمريكي مقسمة بين أمريكا وكندا.

بينما ستقام المباريات بين الأندية المكسيكية على ملاعب الدوري الأمريكي بحسب المناطق.

This is the all-new @LeaguesCup.🏆 1 mes de mucho soccer, dos grandes ligas, a rivalry renewed. ¡Prepárate para el nuevo juego! #LeaguesCup2023 pic.twitter.com/Dq1ydDUY9h — Major League Soccer (@MLS) October 6, 2022

الجوائز

يتأهل أول وثاني وثالث البطولة إلى نهائيات دوري أبطال كونكاكاف 2024.

البطل يحصل على ميزة إضافية بالمشاركة بدءا من دور الـ 16 في البطولة القارية.

يذكر أن الاتحادين الأمريكي والمكسيكي استحدثا من قبل بطولة "كأس الأبطال" والتي تعد بمثابة بطولة سوبر بين بطلي أمريكا والمكسيك.

ولم يتحدد بعد بطلي الدوري الأمريكي والمكسيكي لموسم 2022.