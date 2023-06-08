كرة يد – محمد علي ينضم لخامس الدوري الإسباني

الخميس، 08 يونيو 2023 - 16:57

كتب : FilGoal

كرة يد - الأهلي والزمالك

أتم نادي سيوداد دي لوجرونيو الإسباني تعاقده مع محمد علي حارس مرمى منتخب مصر لكرة اليد.

محمد علي قضى الموسم المنصرم في صفوف نادي سينفين بالدوري الإسباني.

وأعلن سيوداد دي لوجرونيو انضمام محمد علي وتمثيل الفريق خلال الموسم المقبل.

أخبار متعلقة:
ليكيب: نانت يقرر استمرار مدربه المؤقت للموسم المقبل ماك أليستر يوجه رسالة وداع مؤثرة لبرايتون وجماهيره تقرير مغربي: بن عيادة يعزز خيارات الوداد أمام الأهلي رئيس إنبي ردا على بيان الـ "38 ملي": إلغاء الهدف بسبب تلك المسافة دليل تطور

الفريق الحاصل على المركز الخامس بالدوري الإسباني خلال الموسم المنصر حجز مقعدا في النسخة المقبلة من بطولة الدوري الأوروبي لكرة اليد.

وسبق وأن قال علي في حواره مع FilGoal.com : "أنا منتمي إلى نادي الزمالك لأنني ألعب له منذ كان عمري 7 سنوات، لعبت لكل من الجزيرة والأهلي ولكن الزمالك له فضل كبير عليّ وبالتأكيد أدعمه وأشجعه".

"انتقالي إلى الأهلي كان بسبب ظروف خاصة في النادي ورحل أكثر من لاعب وقتها، وتعودت على المشاركة في البطولات القارية والمنافسة على كل شيء مع الزمالك".

"عندما كنت في الأهلي أكن كل الاحترام للجميع هناك، فقط في نهاية مشواري لم يكن الأمر جيدا بالنسبة لي من الناحية النفسية".

للاطلاع على الحوار كاملا اضغط هنا.

محمد علي سبق له اللعب في أندية الزمالك والأهلي وأنجيه الفرنسي وسينفين الإسباني.

محمد علي منتخب مصر لكرة اليد
نرشح لكم
اتحاد السلة لـ في الجول: الاستقرار على خوض الاتحاد البطولة العربية.. ولا يحق للأهلي تنس - بياتريز مايا تنهي حلم أنس جابر في رولان جاروس هشام نصر يرد على طريقة حل مشكلته مع حسن مصطفى.. ومجاملة الزمالك وانتقال قداح كرة طائرة - الاتحاد الدولي يبرز اعتزال نهلة سامح "ملكة اللعبة المصرية" كرة يد - "فصلي انتهى أما قصة الأهلي فمستمرة للأبد" رسالة من إسلام حسن إلى الجماهير كرة سلة - الكرداني يعود لتولي قيادة اتحاد جدة تنس - إنجاز تاريخي لـ أنس جابر بعد تأهلها إلى ربع نهائي رولان جاروس اسكواش - عودة علي فرج ونوران جوهر إلى قمة التصنيف العالمي
أخر الأخبار
التشكيل - ثنائي في هجوم الإسماعيلي.. ولا تغييرات في اختيارات بسيوني لـ طلائع الجيش 7 دقيقة | الدوري المصري
الفرصة لا زالت قائمة للتأهل القاري.. أحمد حمدي يخسر لقب البطولة الكندية مع مونتريال 20 دقيقة | أمريكا
مباشر الدرجة الثانية - الجونة (2) (1) المقاصة.. لافيينا (2) (0) التليفونات.. جووول الثااااني ساعة | الدرجة الثانية
بيراميدز يطلب: تأجيل لقاء الكأس أمام الاتحاد أو عدم إرسال ثنائي الأولمبي ساعة | الدوري المصري
تقرير: بايرن يستهدف ضم أمرابط كخطة بديلة لصفقة رايس ساعة | ميركاتو
كرة يد – محمد علي ينضم لخامس الدوري الإسباني ساعة | رياضات أخرى
ليكيب: نانت يقرر استمرار مدربه المؤقت للموسم المقبل 2 ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير مغربي: بن عيادة يعزز خيارات الوداد أمام الأهلي 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر غاضب لـ كولر: ما حدث من التحكيم لا يتكرر في أي بلد أو كوكب آخر 2 انتهى صراع الصعود – نهاية مباريات الجولة 3 انتهت نهائي أبطال إفريقيا - الأهلي (2)-(1) الوداد.. فوز الأحمر 4 ميسي إلى إنتر ميامي وعقد مربح مدى الحياة على طريقة بيكام