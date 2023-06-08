كرة يد – محمد علي ينضم لخامس الدوري الإسباني

أتم نادي سيوداد دي لوجرونيو الإسباني تعاقده مع محمد علي حارس مرمى منتخب مصر لكرة اليد.

محمد علي قضى الموسم المنصرم في صفوف نادي سينفين بالدوري الإسباني.

وأعلن سيوداد دي لوجرونيو انضمام محمد علي وتمثيل الفريق خلال الموسم المقبل.

الفريق الحاصل على المركز الخامس بالدوري الإسباني خلال الموسم المنصر حجز مقعدا في النسخة المقبلة من بطولة الدوري الأوروبي لكرة اليد.

💥¡¡Bienvenido Moha!!🤩 El portero procedente del @bmSinfin vestirá los colores Franjivinos durante la próxima temporada.#bienvenido ❤️‍🩹 pic.twitter.com/KpQTsKYg9i — Club Balonmano Ciudad de Logroño (@CdadLogrono) June 8, 2023

وسبق وأن قال علي في حواره مع FilGoal.com : "أنا منتمي إلى نادي الزمالك لأنني ألعب له منذ كان عمري 7 سنوات، لعبت لكل من الجزيرة والأهلي ولكن الزمالك له فضل كبير عليّ وبالتأكيد أدعمه وأشجعه".

"انتقالي إلى الأهلي كان بسبب ظروف خاصة في النادي ورحل أكثر من لاعب وقتها، وتعودت على المشاركة في البطولات القارية والمنافسة على كل شيء مع الزمالك".

"عندما كنت في الأهلي أكن كل الاحترام للجميع هناك، فقط في نهاية مشواري لم يكن الأمر جيدا بالنسبة لي من الناحية النفسية".

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محمد علي سبق له اللعب في أندية الزمالك والأهلي وأنجيه الفرنسي وسينفين الإسباني.