تقرير مغربي: بن عيادة يعزز خيارات الوداد أمام الأهلي

استعاد الجهاز الفني لنادي الوداد بقيادة سفين فاندنبروك خدمات المدافع الجزائري حسين بن عيادة قبل مواجهة الأهلي المرتقبة.

ويلعب الأهلي ضد الوداد في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم الأحد المقبل، في مركب محمد الخامس.

وحقق الأهلي الفوز في مباراة الذهاب على استاد القاهرة بهدفين مقابل هدف.

وبحسب "لو سبورت 360" المغربي، فإن حسين بن عيادة عاد لتدريبات الوداد بعد التعافي من الإصابة.

وأوضحت التقارير أن المدافع الجزائري بات جاهزا لمواجهة الأهلي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وغاب بن عيادة عن مباراة الأهلي والوداد في ذهاب نهائي الأبطال على استاد القاهرة.

وسجل هدفي الأهلي في المباراة كل من بيرسي تاو ومحمد عبد المنعم "كهربا".

ويحتاج الأهلي للتعادل أو الفوز بأي نتيجة من أجل التتويج باللقب أو الخسارة بفارق هدف واحد مع تسجيل لهدف على الأقل.