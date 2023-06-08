ماك أليستر يوجه رسالة وداع مؤثرة لبرايتون وجماهيره

الخميس، 08 يونيو 2023 - 15:54

كتب : FilGoal

أليكسيس ماك أليستر (الصورة من موقع ليفربول)

وجه الدولي الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر لاعب ليفربول الجديد رسالة مؤثرة لناديه السابق برايتون وجماهيره.

وأعلن نادي ليفربول يوم الخميس ضم الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر لاعب وسط برايتون.

وقال ماك أليستر عبر إنستجرام: "حان الوقت لتوديع النادي الذي فتح الأبواب أمامي ومنحني مثل هذه اللحظات الرائعة".

أخبار متعلقة:
كلوب يتغنى بضم ماك أليستر: موهوب وذكي ومتعدد الأدوار ليفربول يضم ماك أليستر رئيس وست هام: ديكلان رايس لعب مباراته الأخيرة معنا ماك أليستر: ليفربول سيساعدني لحصد المزيد من الألقاب.. والنادي يشبه بوكا جونيورز

وأضاف "لم أعتقد أبدا أنني سأعيش ما عشت فيه خلال 3 سنوات ونصف، لكن هذا النادي منحني هذه الفرصة وسأكون ممتنا إلى الأبد".

وتابع الأرجنتيني "أود أن أشكر كل شخص شارك في هذه الرحلة مع برايتون، صنعت ذكريات جميلة جدا وتعلمت منها الكثير".

وواصل "لقد كان دعم الجمهور واحترامه لي طوال هذا الوقت أمرا لا يصدق. بالإضافة إلى الترحيب بي بعد كأس العالم، لن أنساه أبدا".

وشدد "ليس لدي أي شك في أن هذا الفريق سيحقق العديد من الأشياء المهمة، لأن لديهم مهارات كرة القدم والجودة البشرية للقيام بذلك".

وقال مازحا "سأشاهدكم دائما وأدعمكم (إلا عندما ألعب ضدكم).

وأتم ماك أليستر "سيكون لكم دائما مكانة خاصة في قلبي".

وأكمل ماك أليستر الكشف الطبي مع ليفربول يوم الأربعاء قبل أن يوقع على عقود انضمامه للفريق.

وأفاد ليفربول في بيان: "توصل نادي ليفربول إلى اتفاق بضم أليكسيس ماك أليستر من نادي برايتون بعقد طويل الأمد مقابل رسوم غير معلنة".

وأوضحت التقارير أن النجم الأرجنتيني سينضم إلى ليفربول مقابل نحو 60 مليون جنيه استرليني.

اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا أصبح أول صفقة للريدز في فترة الانتقالات الصيفية.

New signing Alexis Mac Allister smiling in the new Liverpool 23/24 Nike home kit during a photoshoot.

ويرتدي بطل العالم 2022 القميص رقم 10 في صفوف ليفربول.

القميص ظل خاليا منذ رحيل السنغالي ساديو ماني الصيف الماضي نحو بايرن ميونيخ.

ومن المتوقع أن يمتد العقد إلى صيف 2028.

حرص اللاعب الأرجنتيني على العمل تحت قيادة يورجن كلوب جعل فرص ليفربول أقوى من أي فريق آخر يرغب في ضمه.

وكان مانشستر يونايتد يسعى لضم اللاعب، حسب تقارير عديدة.

ماك أليستر انضم إلى برايتون في عام 2019 قادما من أرجنتينيوس جونيورز ثم أعير لناديه مجددا قبل الانتقال معارا لبوكا جونيورز.

ومنذ بداية عام 2020 أصبح ماك أليستر لاعبا أساسيا في صفوف برايتون.

أليكسيس ماك أليستر ليفربول برايتون
نرشح لكم
كلوب يتغنى بضم ماك أليستر: موهوب وذكي ومتعدد الأدوار رئيس وست هام: ديكلان رايس لعب مباراته الأخيرة معنا ماك أليستر: ليفربول سيساعدني لحصد المزيد من الألقاب.. والنادي يشبه بوكا جونيورز تقرير إيطالي يكشف تفاصيل اجتماع توتنام وريال مدريد لانتقال هاري كين تقرير: دي خيا يرفض العروض السعودية من أجل البقاء مع مانشستر يونايتد رومانو: جاسم بن حمد أرسل عرضه الأخير لشراء مانشستر يونايتد.. وموعد نهائي للرد قبل السفر لجولة سنغافورة.. ليفربول يلعب وديتين في ألمانيا أول مدرب من هذه القارة.. توتنام يعلن اسم مدربه الجديد
أخر الأخبار
مباشر الدرججة الثانية - صراع الصعود في مجموعة الصعيد 4 دقيقة | الدرجة الثانية
بيراميدز يطالب بتأجيل مواجهة الاتحاد في الكأس وإلا سيضطر للتمسك بثنائي المنتخب الأولمبي 11 دقيقة | الدوري المصري
تقرير: بايرن يستهدف ضم أمرابط كخطة بديلة لصفقة رايس 14 دقيقة | ميركاتو
كرة يد – محمد علي ينضم لخامس الدوري الإسباني 15 دقيقة | رياضات أخرى
ليكيب: نانت يقرر استمرار مدربه المؤقت للموسم المقبل 49 دقيقة | الكرة الأوروبية
تقرير مغربي: بن عيادة يعزز خيارات الوداد أمام الأهلي 49 دقيقة | الكرة الإفريقية
رئيس إنبي ردا على بيان الـ "38 ملي": إلغاء الهدف بسبب تلك المسافة دليل تطور 54 دقيقة | الدوري المصري
ماك أليستر يوجه رسالة وداع مؤثرة لبرايتون وجماهيره ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر غاضب لـ كولر: ما حدث من التحكيم لا يتكرر في أي بلد أو كوكب آخر 2 انتهى صراع الصعود – نهاية مباريات الجولة 3 انتهت نهائي أبطال إفريقيا - الأهلي (2)-(1) الوداد.. فوز الأحمر 4 ميسي إلى إنتر ميامي وعقد مربح مدى الحياة على طريقة بيكام