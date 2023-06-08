ماك أليستر يوجه رسالة وداع مؤثرة لبرايتون وجماهيره

وجه الدولي الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر لاعب ليفربول الجديد رسالة مؤثرة لناديه السابق برايتون وجماهيره.

وأعلن نادي ليفربول يوم الخميس ضم الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر لاعب وسط برايتون.

وقال ماك أليستر عبر إنستجرام: "حان الوقت لتوديع النادي الذي فتح الأبواب أمامي ومنحني مثل هذه اللحظات الرائعة".

وأضاف "لم أعتقد أبدا أنني سأعيش ما عشت فيه خلال 3 سنوات ونصف، لكن هذا النادي منحني هذه الفرصة وسأكون ممتنا إلى الأبد".

وتابع الأرجنتيني "أود أن أشكر كل شخص شارك في هذه الرحلة مع برايتون، صنعت ذكريات جميلة جدا وتعلمت منها الكثير".

وواصل "لقد كان دعم الجمهور واحترامه لي طوال هذا الوقت أمرا لا يصدق. بالإضافة إلى الترحيب بي بعد كأس العالم، لن أنساه أبدا".

وشدد "ليس لدي أي شك في أن هذا الفريق سيحقق العديد من الأشياء المهمة، لأن لديهم مهارات كرة القدم والجودة البشرية للقيام بذلك".

وقال مازحا "سأشاهدكم دائما وأدعمكم (إلا عندما ألعب ضدكم).

وأتم ماك أليستر "سيكون لكم دائما مكانة خاصة في قلبي".

وأكمل ماك أليستر الكشف الطبي مع ليفربول يوم الأربعاء قبل أن يوقع على عقود انضمامه للفريق.

وأفاد ليفربول في بيان: "توصل نادي ليفربول إلى اتفاق بضم أليكسيس ماك أليستر من نادي برايتون بعقد طويل الأمد مقابل رسوم غير معلنة".

وأوضحت التقارير أن النجم الأرجنتيني سينضم إلى ليفربول مقابل نحو 60 مليون جنيه استرليني.

اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا أصبح أول صفقة للريدز في فترة الانتقالات الصيفية.

ويرتدي بطل العالم 2022 القميص رقم 10 في صفوف ليفربول.

القميص ظل خاليا منذ رحيل السنغالي ساديو ماني الصيف الماضي نحو بايرن ميونيخ.

ومن المتوقع أن يمتد العقد إلى صيف 2028.

حرص اللاعب الأرجنتيني على العمل تحت قيادة يورجن كلوب جعل فرص ليفربول أقوى من أي فريق آخر يرغب في ضمه.

وكان مانشستر يونايتد يسعى لضم اللاعب، حسب تقارير عديدة.

ماك أليستر انضم إلى برايتون في عام 2019 قادما من أرجنتينيوس جونيورز ثم أعير لناديه مجددا قبل الانتقال معارا لبوكا جونيورز.

ومنذ بداية عام 2020 أصبح ماك أليستر لاعبا أساسيا في صفوف برايتون.

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