كلوب يتغنى بضم ماك أليستر: موهوب وذكي ومتعدد الأدوار

أبدى يورجن كلوب مدرب ليفربول سعادته البالغة بضم أليكسيس ماك أليستر لاعب وسط برايتون، ووصفه بالموهوب والذكي.

وأعلن نادي ليفربول يوم الخميس ضم الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر لاعب وسط برايتون.

وقال كلوب في تصريحات نشرها موقع ناديه: "لقد نجحنا في ضم لاعب موهوب وذكي إلى فريقنا، هذه أخبار رائعة".

وأضاف "لا أعتقد أن عالم كرة القدم يحتاجني لأقول الكثير عن صفات أليكسيس ماك أليستر لأنها معروفة بالفعل ولكن من الواضح أنه شخص يمكنه اللعب في عدد من المراكز في خط الوسط وهو لاعب متعدد الأدوار، إنه هادئ ومتماسك وشخص يتمتع بذكاء كرة القدم".

وأكمل الألماني "تابعناه منذ فترة طويلة وشاهدته ينمو من صبي صغير قادم للدوري الإنجليزي إلى لاعب ساعد بلاده في الفوز بكأس العالم. هذه رحلة لا بأس بها".

وواصل "إعجابي واحترامي لما يفعله برايتون معروف جيدا وكان أليكسيس جزءا من الرحلة التي خاضوها ليصبحوا أحد أقوى وأفضل الفرق في الدوري الإنجليزي".

وتابع كلوب "أنا سعيد للغاية بأن خطوته التالية ستكون معنا الآن، سنعمل مع لاعب ممتاز بالفعل ويملك خبرة جيدة بالنظر لكونه يبلغ من العمر 24 عاما فقط".

واستمر "إنه متحمس جدا للانضمام إلينا والعمل معنا وهذا يجعلنا متحمسون لتعاون جيد، لا يوجد أي ضغوطات عليه، نسعى لتطويره ومهمتنا هي مساعدته في اتخاذ الخطوات التالية في مسيرته".

وأتم "سيمضي بعض الوقت قبل أن يتمكن من اللعب في أنفيلد أمام جماهيرنا، لكن في هذا العالم الحديث أنا متأكد من أنه سيرى كيف سيرحب به مشجعونا عندما ينظر إلى هاتفه اليوم و يرى رسائل الترحيب عبر الإنترنت. سيجعلونه يشعر وكأنه في منزله على الفور. ليس لدي أي شك في ذلك".

وأكمل ماك أليستر الكشف الطبي مع ليفربول يوم الأربعاء قبل أن يوقع على عقود انضمامه للفريق.

وأفاد ليفربول في بيان: "توصل نادي ليفربول إلى اتفاق بضم أليكسيس ماك أليستر من نادي برايتون بعقد طويل الأمد مقابل رسوم غير معلنة".

وأوضحت التقارير أن النجم الأرجنتيني سينضم إلى ليفربول مقابل نحو 60 مليون جنيه استرليني.

اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا أصبح أول صفقة للريدز في فترة الانتقالات الصيفية.

ويرتدي بطل العالم 2022 القميص رقم 10 في صفوف ليفربول.

القميص ظل خاليا منذ رحيل السنغالي ساديو ماني الصيف الماضي نحو بايرن ميونيخ.

ومن المتوقع أن يمتد العقد إلى صيف 2028.

حرص اللاعب الأرجنتيني على العمل تحت قيادة يورجن كلوب جعل فرص ليفربول أقوى من أي فريق آخر يرغب في ضمه.

وكان مانشستر يونايتد يسعى لضم اللاعب، حسب تقارير عديدة.

ماك أليستر انضم إلى برايتون في عام 2019 قادما من أرجنتينيوس جونيورز ثم أعير لناديه مجددا قبل الانتقال معارا لبوكا جونيورز.

ومنذ بداية عام 2020 أصبح ماك أليستر لاعبا أساسيا في صفوف برايتون.

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