بيرسي تاو في قائمة جنوب إفريقيا النهائية لمواجهة المغرب

انضم بيرسي تاو جناح الأهلي إلى قائمة جنوب إفريقيا النهائية لمواجهة المغرب في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

وقلص هوجو بروس المدير الفني لجنوب إفريقيا قائمة الفريق من 34 إلى 23 لاعبا.

واستمر تواجد تاو في قائمة الفريق بعد تألقه مع الأهلي خلال الفترة الأخيرة.

وضمن منتخبا جنوب إفريقيا والمغرب التأهل لنهائيات أمم إفريقيا 2023 التي ستقام في يناير من العام المقبل في كوت ديفوار.

ويقام اللقاء بين الفريقين يوم 17 من شهر يونيو الجاري.

ويستمر غياب فخري لاكاي مهاجم بيراميدز عن القائمة، وكان اللاعب قد غاب عن قائمة التوقف الدولي الماضي أيضا.

وارتدى تاو قميص جنوب إفريقيا في 36 مباراة دولية سجل خلالها 13 هدفا وصنع 4.

وشارك تاو في 3 مباريات من التصفيات الإفريقية بشكل أساسي ضد المغرب وليبيريا وصنع هدفا في الجولة الثالثة.

وخاض تاو الموسم الجاري 29 مباراة بقميص الأهلي سجل 8 وصنع 5 في جميع المسابقات.

ويستعد بيرسي تاو لخوض منافسات إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا مع الأهلي أمام الوداد يوم الأحد المقبل.

وكان تاو قد سجل هدفا في فوز الأهلي بهدفين مقابل هدف ضد الوداد في لقاء الذهاب على استاد القاهرة.