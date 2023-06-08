رئيس وست هام: ديكلان رايس لعب مباراته الأخيرة معنا

أكد ديفيد سوليفان رئيس وست هام يونايتد رحيل نجمه ديكلان رايس في فترة الانتقالات الصيفية.

ويهتم أكثر من فريق بضم الدولي الإنجليزي الذي تألق في صفوف المطارق.

وقال سوليفان في تصريحات لشبكة توك سبورت: "مواجهة نهائي دوري المؤتمر الأوروبي كانت المباراة الأخيرة لديكلان رايس معنا".

وأضاف "لقد وعدناه بالموافقة على رحيله، قبله معلق بخوض تجربة جديدة".

وقاد رايس فريقه الإنجليزي للتتويج بلقب دوري المؤتمر الأوروبي على حساب فيورنتينا الإيطالي يوم الأربعاء.

وأوضح سوليفان "لا نريد رحيله بالطبع، لقد عرضنا عليه قبل عام ونصف الحصول 200 ألف جنيه استرليني كراتب أسبوعي لكنه رفض ذلك".

وتوقع "من اليوم أعتقد أن العروض ستنهال علينا من أجل ضم رايس".

وأتم رئيس وست هام "هناك 3 أو 4 أندية تهتم بضمه بالفعل".

وكان رايس قد تحدث عن مستقبله بعد نهائي دوري المؤتمر وأوضح أنه لا أحد يعلم ماذا يخبئ المستقبل".

وصرح قائلا "غالبا ما تكون هناك شائعات حولي وهناك أندية مهتمة، أحب حقًا اللعب لـ وست هام وتبقى عامين في عقدي، الآن علي التركيز و الاحتفال مع الجماهير".

ويحظى رايس باهتمام بالغ من أكثر من فريق إنجليزي، بالإضافة إلى بايرن ميونيخ الألماني، حسب تقارير عديدة.

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