رئيس وست هام: ديكلان رايس لعب مباراته الأخيرة معنا

الخميس، 08 يونيو 2023 - 13:31

كتب : FilGoal

ديكلان رايس

أكد ديفيد سوليفان رئيس وست هام يونايتد رحيل نجمه ديكلان رايس في فترة الانتقالات الصيفية.

ويهتم أكثر من فريق بضم الدولي الإنجليزي الذي تألق في صفوف المطارق.

وقال سوليفان في تصريحات لشبكة توك سبورت: "مواجهة نهائي دوري المؤتمر الأوروبي كانت المباراة الأخيرة لديكلان رايس معنا".

أخبار متعلقة:
ليفربول يضم بطل كأس العالم 2022 جريليش: الظهور في نهائي دوري الأبطال حلم تحول لحقيقة جوندوجان يحذر من قوة إنتر.. ويسهب في الإِشادة بـ هالاند ديكلان رايس: حققنا لقبا تاريخيا.. ولا أحد يعلم ماذا يخبئ المستقبل

وأضاف "لقد وعدناه بالموافقة على رحيله، قبله معلق بخوض تجربة جديدة".

وقاد رايس فريقه الإنجليزي للتتويج بلقب دوري المؤتمر الأوروبي على حساب فيورنتينا الإيطالي يوم الأربعاء.

وأوضح سوليفان "لا نريد رحيله بالطبع، لقد عرضنا عليه قبل عام ونصف الحصول 200 ألف جنيه استرليني كراتب أسبوعي لكنه رفض ذلك".

وتوقع "من اليوم أعتقد أن العروض ستنهال علينا من أجل ضم رايس".

وأتم رئيس وست هام "هناك 3 أو 4 أندية تهتم بضمه بالفعل".

وكان رايس قد تحدث عن مستقبله بعد نهائي دوري المؤتمر وأوضح أنه لا أحد يعلم ماذا يخبئ المستقبل".

وصرح قائلا "غالبا ما تكون هناك شائعات حولي وهناك أندية مهتمة، أحب حقًا اللعب لـ وست هام وتبقى عامين في عقدي، الآن علي التركيز و الاحتفال مع الجماهير".

ويحظى رايس باهتمام بالغ من أكثر من فريق إنجليزي، بالإضافة إلى بايرن ميونيخ الألماني، حسب تقارير عديدة.

ديكلان رايس وست هام
نرشح لكم
ماك أليستر: ليفربول سيساعدني لحصد المزيد من الألقاب.. والنادي يشبه بوكا جونيورز تقرير إيطالي يكشف تفاصيل اجتماع توتنام وريال مدريد لانتقال هاري كين تقرير: دي خيا يرفض العروض السعودية من أجل البقاء مع مانشستر يونايتد رومانو: جاسم بن حمد أرسل عرضه الأخير لشراء مانشستر يونايتد.. وموعد نهائي للرد قبل السفر لجولة سنغافورة.. ليفربول يلعب وديتين في ألمانيا أول مدرب من هذه القارة.. توتنام يعلن اسم مدربه الجديد أسترالي بطل الدوري الإسكتلندي.. رومانو: توتنام اتفق مع مدربه الجديد 16 عاما.. تشيلسي يتعاقد مع مراهق إكوادوري
أخر الأخبار
عبد الله نصيب يعود للدوري الأردني 4 دقيقة | الكرة المصرية
الأهلي يختتم تدريباته في القاهرة قبل السفر إلى المغرب 9 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر بيريرا: أتابع جميع المباريات.. وعلى الأندية احترام عملي 16 دقيقة | الكرة المصرية
رئيس وست هام: ديكلان رايس لعب مباراته الأخيرة معنا 38 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ماك أليستر: ليفربول سيساعدني لحصد المزيد من الألقاب.. والنادي يشبه بوكا جونيورز 38 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ليفربول يضم بطل كأس العالم 2022 ساعة | ميركاتو
جريليش: الظهور في نهائي دوري الأبطال حلم تحول لحقيقة ساعة | دوري أبطال أوروبا
الكرتي: الوداد استعاد قوتنه مع فاندنبروك.. والأهلي يملك خبرة النهائيات ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر غاضب لـ كولر: ما حدث من التحكيم لا يتكرر في أي بلد أو كوكب آخر 2 انتهى صراع الصعود – نهاية مباريات الجولة 3 انتهت نهائي أبطال إفريقيا - الأهلي (2)-(1) الوداد.. فوز الأحمر 4 ميسي إلى إنتر ميامي وعقد مربح مدى الحياة على طريقة بيكام