ماك أليستر: ليفربول سيساعدني لحصد المزيد من الألقاب.. والنادي يشبه بوكا جونيورز

الخميس، 08 يونيو 2023 - 13:31

كتب : FilGoal

أليكسيس ماك أليستر - ليفربول

أعرب أليكسيس ماك أليستر لاعب وسط ليفربول الجديد والقادم من برايتون عن سعادته بالانتقال.

وكشف ليفربول عن إتمام انتقال ماك أليستر من برايتون بعقد طويل الأمد دون الإعلان عن الرسوم غير المعلنة.

وقال ماك أليستر عبر موقع ليفربول الرسمي: "لعبت في كل المراكز تقريبا، وأعتقد أن المدربين الذين عملوا معي يعرفون أنه يمكنني القيام بذلك إذا احتاجوا لي".

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وتابع "أنا لاعب يحاول اللعب بأبسط طريقة ممكنة، أحاول مساعدة زملائي في الفريق دفاعا وهجوما، هذا الشيء الأهم بالنسبة لي، وسأحاول تقديم ذلك لليفربول".

وأضاف النجم الأرجنتيني "يجب أن أقول أنني امتلك ذكريات جيدة جدا في أنفيلد، ولكن أتمنى أن تكون الذكريات المقبلة أفضل".

وكشف ماك أليستر "لعبت مع بوكا جونيورز وأشعر أن ليفربول هو ذلك النوع من الفرق، إذ تدعم الجماهير الفريق في المباراة بأكملها، وأنا أتطلع حقا للعب أمام جماهيرنا وإظهار ما يمكننا القيام به".

وتابع "أشعر بالسعادة، فالحلم أصبح حقيقة ومن المدهش تواجدي هنا، أتطلع الآن لمقابلة زملائي في الفريق".

وشدد "الموسم الحالي كان رائعا جدا لي بعد التتويج بكأس العالم وما حققناه في برايتون، الآن الوقت للتفكير في ليفربول وأن أكون لاعبا أفضل".

واختتم ماك أليستر تصريحاته "بعد كأس العالم كنت متعطشا للفوز بمزيد من الألقاب، وأعتقد أن ليفربول سيساعدني على ذلك وهذا هو هدفي".

وخاض ماك أليستر 40 مباراة مع برايتون في الموسم المنقضي وساهم في 15 هدفا.

ونجح الأرجنتيني في تسجيل 12 هدفا وصنع ثلاثة آخرين.

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