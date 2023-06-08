الرياضية السعودية: الهلال رفض مساومة ميسي

رفض نادي الهلال زيادة عرضه المقدم لـ ليونيل ميسي بحسب صحيفة الرياضية السعودية.

وكشف ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين عن انتقاله إلى إنتر ميامي الأمريكي رسميا في صفقة انتقال حر عقب نهاية تعاقده مع باريس سان جيرمان.

وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن المفاوض السعودي، بشكل قاطع، زيادة العرض المقدم مسبقا لميسي من أجل الانتقال إلى دوري روشن السعودي من خلال قميص الهلال، ليعطي موافقته إنتر ميامي الأمريكي لتمثيل صفوفه في الموسم المقبل.

وأجرى ميسي حوارا مع صحيفتي "سبورت" و"موندو ديبورتيفو" الإسبانيتين شرح خلاله سبب انتقاله إلى الدوري الأمريكي ولماذا قرر عدم العودة لبرشلونة. (طالع التفاصيل)

كما أكد ميسي أنه لو كان يبحث عن المال فقط لانتقل إلى المنطقة العربية، كاشفا عن كواليس حديثه مع تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة.

ليونيل ميسي فضّل الانتقال لـ إنتر ميامي والسبب ربما يكون عقد مُربح مدى الحياة كما ديفيد بيكام مالك النادي الأمريكية ونجم مانشستر يونايتد وريال مدريد الأسبق.