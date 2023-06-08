الرياضية السعودية: الهلال رفض مساومة ميسي

الخميس، 08 يونيو 2023 - 11:34

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي

رفض نادي الهلال زيادة عرضه المقدم لـ ليونيل ميسي بحسب صحيفة الرياضية السعودية.

وكشف ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين عن انتقاله إلى إنتر ميامي الأمريكي رسميا في صفقة انتقال حر عقب نهاية تعاقده مع باريس سان جيرمان.

وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن المفاوض السعودي، بشكل قاطع، زيادة العرض المقدم مسبقا لميسي من أجل الانتقال إلى دوري روشن السعودي من خلال قميص الهلال، ليعطي موافقته إنتر ميامي الأمريكي لتمثيل صفوفه في الموسم المقبل.

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وأجرى ميسي حوارا مع صحيفتي "سبورت" و"موندو ديبورتيفو" الإسبانيتين شرح خلاله سبب انتقاله إلى الدوري الأمريكي ولماذا قرر عدم العودة لبرشلونة. (طالع التفاصيل)

كما أكد ميسي أنه لو كان يبحث عن المال فقط لانتقل إلى المنطقة العربية، كاشفا عن كواليس حديثه مع تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة.

ليونيل ميسي فضّل الانتقال لـ إنتر ميامي والسبب ربما يكون عقد مُربح مدى الحياة كما ديفيد بيكام مالك النادي الأمريكية ونجم مانشستر يونايتد وريال مدريد الأسبق.

في تقرير لشبكة "ذا أثليتك" الموثوقة "قالت عدة مصادر مطلعة على المناقشات إن صفقة ميسي ستشمل على الأرجح خيار شراء نسبة مئوية من فريق الدوري الأمريكي عند اعتزاله".

وأوضح التقرير "سيكون هذا على الأقل شبيها بعقد ديفيد بيكام، والذي منحه خيار شراء فريق في الدوري الأمريكي مقابل 25 مليون دولار. أصبح هذا الخيار في النهاية إنتر ميامي"

النجم الأرجنتيني رحل عن باريس سان جيرمان بنهاية عقده الذي انتهى مع نهاية الموسم المنقضي وأصبح حرا في التعاقد مع أي فريق بشكل مجاني.

وانضم ميسي إلى "لا ماسيا" أكاديمية برشلونة في عام 2000، وتم تصعيده للفريق الأول في 2004.

وحقق ليو مع الفريق الدوري الإسباني 10 مرات ودوري أبطال أوروبا 4 مرات في 2006 و2009 و2011 و2015.

الفائز بالكرة الذهبية 7 مرات غادر كامب نو للمرة الأولى في مسيرته في أغسطس 2021، بسبب عدم تمكن النادي من تجديد عقده في ظل الأزمة المالية.

وانتقل قائد المنتخب الأرجنتيني إلى باريس سان جيرمان، ليحقق لقب الدوري في موسمين متتاليين قبل نهاية عقده.

أما على الصعيد الدولي فقد ظفر بكوبا أمريكا 2021، أول ألقاب الأرجنتين منذ عام 1993.

وفي قطر 2022 حقق أخيرا لقب كأس العالم، الغائب منذ عام 1986.

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