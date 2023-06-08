بوبو: الأهلي يتواصل مع فيوتشر لضمي.. وعلمت باستدعائي للمنتخب بعد الإعلان الرسمي

الخميس، 08 يونيو 2023 - 11:10

كتب : FilGoal

محمد رضا بوبو - فيوتشر ضد المصري

اعترف محمد رضا بوبو لاعب وسط فيوتشر بمفاوضات الأهلي لضمه ضمن تدعيمات الموسم المقبل.

وانضم بوبو إلى منتخب مصر للمرة الأولى ضمن قائمة الفراعنة استعدادا لمعسكر يونيو. (من هنا)

وقال بوبو عبر قناة أون تايم سبورتس: "كانت رغبتي الانضمام إلى منتخب مصر وشعرت باحتمالية استدعائي".

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وتابع "لم أكن أعلم قبل إعلان استدعائي ولكن استيقظت على مكالمة من صديقي يبلغني بالإعلان الرسمي".

وبسؤاله عن مستقبله أوضح بوبو "لدي 4 مباريات في الدوري ونصف نهائي كأس الرابطة مع فيوتشر، وعقدي ممتد لثلاث سنوات مع فيوتشر ولا أعلم ما سيحدث غدا".

وكشف بوبو "هناك مفاوضات بالفعل من الأهلي ولكن في النهاية الأمر ليس بيدي، وهناك تواصل بين الأهلي وفيوتشر ووكيلي".

وتابع "لدي أكثر من عرض ولكن نادرا ما يكون التواصل من خلالي ولكن عن طريق فيوتشر".

واختتم بوبو تصريحاته "سنرى ما سيحدث في المستقبل وحاليا أركز على المباريات المتبقية في الموسم".

وخاض بوبو 27 مباراة مع فيوتشر في الدوري هذا الموسم وساهم في تسعة أهداف.

وسجل بوبو خمسة أهداف وصنع أربعة آخرين خلال الموسم الحالي.

كما شارك بوبو - 22 عاما - مع فيوتشر في ثماني مباريات ببطولة الكونفدرالية.

فيوتشر الأهلي محمد رضا بوبو
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