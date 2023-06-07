تقرير إيطالي يكشف تفاصيل اجتماع توتنام وريال مدريد لانتقال هاري كين

اقترب ريال مدريد من التوصل لاتفاق مع توتنام لضم مهاجم الفريق الإنجليزي هاري كين.

وحسبما ذكر الصحفي الإيطالي ألفريدو بيدولا والذي يعمل في قناة "تي في ديلوسبورت" الإيطالية فإن اليوم الأربعاء شهد اجتماعا بين إدارتي ريال مدريد وتوتنام.

وأوضح التقرير أن توتنام طلب من ريال مدريد الحصول على 100 لـ110 مليون يورو للموافقة على بيع كين.

في المقابل وضع ريال مدريد 80 لـ90 مليون يورو كحد أقصى لضم اللاعب مع وضع بعض الحوافز في التعاقد بين الناديين.

وأوضح التقرير أن هناك اتفاق مبدئي بين الناديين على رحيل اللاعب وأنه من المتوقع إتمام كافة التفاصيل خلال الأيام المقبلة.

وأكد الصحفي الإيطالي أن الاتفاقات النهائية قريبة من الحدوث.

وينتهي تعاقد هاري كين مع توتنام بنهاية الموسم المقبل.

جدير بالذكر أن العديد من التقارير الصحفية الإنجليزية ربطت مانشستر يونايتد كذلك بضم هاري كين.

لكن في ظل تعثر بيع ملكية النادي فحتى الآن لم يستطع النادي الإنجليزي التقدم بعرض رسمي.

وفي الوقت ذاته فإن مالك توتنام، دانييل ليفي يرغب في بيع اللاعب لناد خارج الدوري الإنجليزي.