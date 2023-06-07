حارس الوداد: انضمامي لمنتخب المغرب منحني ثقة كبيرة

عبر يوسف مطيع حارس الوداد المغربي عن سعادته بالانضمام لقائمة منتخب المغرب.

يوسف مطيع النادي : الوداد الرياضي الوداد الرياضي

وقال مطيع عبر موقع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم: "انضمامي للوداد يعتبر تحديا بالنسبة لي، كنت أعرف جيدا أن الفريق ينافس في مختلف البطولات وفي كل تدريب كنت أقدم كل ما لدي لأنني لم أكن أركز في ترتيب كحارس ثاني أو ثالث".

وأضاف "أحمد رضا تكناوتي صديقي ونحن جميعا كحراس مرمى في الوداد نركز فقط على حماية عرين الفريق، لأن الإصابات واردة وأي حارس قد يشارك في أي وقت ويجب أن يكون الجميع على أتم جاهزية".

وأكمل "استدعائي إلى منتخب المغرب منحني ثقة كبيرة لأن أكون حارسا بين الكبار ياسين بونو ومنير المحمدي، وشرف لي التواجد في قائمة الأسود مع هذا الجيل وأتمنى أن أمثل المنتخب بشكل جيد وأقدم المزيد من الوداد للفوز بكل البطولات".

وأتم تصريحاته "جمهور الوداد هو الحافز الأول للفريق والذي يساندنا سواء في المغرب أو خارجها، وهو الجهور الأفضل بالنسبة لي".

ويشارك يوسف مطيع بشكل أساسي مع الوداد في الفترة الماضية بسبب إصابة أحمد رضا تكناوتي.

ولعب مطيع مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا التي خسرها الوداد أمام الأهلي بهدفين لهدف في استاد القاهرة.

ويستعد الوداد لمواجهة الأهلي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم الأحد المقبل في مركب محمد الخامس في الدار البيضاء.